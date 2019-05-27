iPhone 11, Çift Bluetooth Ses Özelliğine Sahip Olabilir

Apple’ın bu sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone serisiyle ilgili önemli haberler gelmeye devam ediyor. Cupertinolu şirket, bir akıllı telefonun aynı anda iki ayrı cihaza ses çıkışı yapmasını sağlayan Çift Bluetooth Ses özelliğini iPhone 11’de kullanıcılara sunabilir.

Mevcut iPhone serisinde yaşadığı hayal kırıklığını 2019 iPhone serisinde tekrarlamak istemeyen Apple, birçok yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de, bir akıllı telefonun aynı anda iki ayrı cihaza ses çıkışı yapmasını sağlayan Çift Bluetooth Ses özelliği olabilir.

Esasen bu özelliği daha önce birçok Android akıllı telefonda görmüştük; ancak Apple Bluetooth temelli ses paylaşımını yalnızca tek bir noktada sınırlı tutmayı tercih ediyordu. Diğer bir deyişle, bir iPhone’u Bluetooth vasıtasıyla birden fazla cihaza bağlasanız dahi, ses çıkışı yalnızca biriyle sınırlı oluyor.

ABD’li teknoloji devi, yeni nesil iPhone serisiyle bu konuda büyük bir değişikliğe imza atabilir. iPhone'un Bluetooth aracılığıyla iki farklı cihaza aynı anda ses göndermesini mümkün kılacak olan Çift Bluetooth Ses özelliği, kullanıcıların yüzünü bir hayli gülderecektir.

Çift Bluetooth Ses, 2019 iPhone serisini çevreleyen özelliklerden sadece bir tanesi; ancak söz konusu özelliğin iPhone 11 ile hayatımıza girmesi, hiç şüphesiz hoş bir detay olacaktır.

iPhone 11 serisinde, halihazırda piyasada olan mevcut modellerin iyileştirilmiş versiyonları olacak. Ailenin en uygun fiyatlı varyantı iPhone XR, çift kamera sistemi ve RAM desteği de dahil olmak üzere birçok geliştirme alacak. Serinin en güçlüsü iPhone XS Max de üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor.

Diğer iPhone 11 söylentileri arasında, daha küçük bir çentik, geliştirilmiş bir 10MP selfie kamerası, damar tarama teknolojisi, 120Hz ekran ve kablosuz şarj paylaşımı bulunuyor.