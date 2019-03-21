iPhone 11, 'Damar Tarama' Teknolojisiyle Geliyor

Tanıtılmasına daha uzunca bir süre olmasına rağmen yeni iPhone serisiyle ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Apple’ın ilk olarak iPhone X’te kullanmaya başladığı Face ID (yüz tanıma) sisteminin, iPhone 11’de ‘damar tarama’ teknolojisiyle güçlendirilebileceği belirtiliyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, 2017 yılında tanıttığı 10. yıl özel modeli iPhone X ile yepyeni bir tasarıma geçmişti. iPhone’larla özleşen Home tuşunu kaldıran şirket, Touch ID (parmak izi okuma) sistemine veda ederek, Face ID (yüz tanıma) teknolojisini kullanmaya başlamıştı.

2019 iPhone modellerinin, dikdörtgen kamera tasarımına sahip olması bekleniyor.

Apple’ın geliştirdiği Face ID sistemi, piyasanın üzerinde bir teknolojiye sahip olmasına rağmen, fotoğraf veya üç boyutlu maskeler yoluyla zaman zaman kandırılabiliyordu. Bu da, Touch ID’den çok daha güvenli olarak bahsedilen Face ID teknolojisinin gizlilik ve güvenlik odaklı tartışılmasına yol açıyordu.

Uzun zamandır Face ID algoritmasını geliştirmek için çalışan Apple, Şubat 2018’de kullanıcıların yüzündeki damarları ön kamerayla tarayan bir teknolojinin patentini almıştı.

"Subepidermal görüntüleme" adı verilen özellik, kızılötesi olarak kullanıcıların yüzünü tarıyor ve bu sayede iPhone’un sahibini en doğru şekilde tanımasına yardımcı oluyor.

Damar tarama teknolojisinin Face ID’yi çevreleyen güvenlik ve gizlilik endişelerine son verebilecek bir teknoloji olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte söz konusu teknolojiyi yeni iPhone serisinde görüp görmeyeceğimiz şu an için belli değil; ancak beklentiler, damar tarama teknolojisinin iPhone 11’de kullanılacağı yönünde.