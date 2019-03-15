iPhone 11’de Huawei Mate 20 Pro’dan Esintiler Olabilir

Geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone serisi ile hedeflediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple, iPhone 11 ile kullanıcılara bambaşka bir deneyim yaşatmak istiyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre, Cupertinolu şirketin gelecek nesil iPhone’lardaki en büyük yeniliklerinden birisi kamera olacak.

Japonya merkezli web sitesi Macotakara tarafından yayınlanan bir rapor, Apple’ın 2019 iPhone serisinde hangi özellikleri göreceğimize dair önemli ipuçları barındırıyor.

Rapor, iPhone 11’in üçlü kamera sistemi ile geleceğini iddia ediyor. Görünüşe göre Apple, Huawei Mate 20 Pro modelinde gördüğümüz dikdörtgen kamera tasarımını yeni iPhone’larına uyarlayacak.

Daha önceki raporlarda, Apple’ın kamera özelliklerini modeller arasında önemli bir farklılaştırıcı olarak kullanmak istediği, bu nedenle yalnızca bazı iPhone modellerinin üçlü kamera kurulumu desteğine sahip olacağı belirtiliyordu.

Macotakara ’nın iddiası ise tam tersi yönde. Sitenin raporu, eylül ayında tanıtılacak tüm iPhone modellerinin üçlü kamera sistemiyle birlikte geleceğini iddia ediyor. Eğer bu doğruysa, iPhone modellerini birbirinden ayıran özellik, depolama yapılandırmaları olabilir.

Apple, depolama yükseltmesi için genellikle 100 dolar tutarında bir ücret alıyor, ancak yeni kamera tasarımı modeller arasındaki fiyat farkını artırabilir.

Bununla birlikte, yeni iPhone’lardaki tasarımsal ve donanımsal yenilikleri öngörmek için hala elimizde yeterli bilgi yok. Dikdörtgen formundaki üçlü kamera tasarımını ilk olarak bu yılın başlarında OnLeaks aracılığıyla görmüştük. Onun dışında herhangi bir doneye sahip değiliz; ancak ilerleyen dönemde yeni iPhone serisiyle ilgili daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz. En son gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin!