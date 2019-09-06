iPhone 11 Degrade Renklerle Satışa Sunulabilir

Son zamanlarda bazı markaların tercih etmeye başladığı gradyan renk seçeneği, Apple'ın yeni iPhone modellerinde de bulunabilir.

Son sızıntılara göre Apple, yeni iPhone modellerinde standart renklerin yanında yeni bir renk seçeneği daha kullanacak. Degrade ya da gradyan renk olarak bilinen bu renk sistemi, Huawei P serisinde de kullanılmakta. Yabancı bir parekende devinden gelen bu iddialar, şirketin Galaxy Note 10'da bulunan Aero Glow rengine benzer bir rengi iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde kullanacağını işaret ediyor.

Bu renge sahip modelin fiyatlandırmasında ya da depolama gibi iç bileşen değişikliklerinde özel bir farklılaştırmanın uygulanıp uygulanmayacağı bilinmese de şirket, bu renk seçeneğini biraz daha özel kılabilir. İddiaların doğruluğu hakkında pek bilgi bulunmaması ile birlikte, ortaya çıkan bir renderin bu söylentiyi güçlendirdiğini söyleyebiliriz.

Şu an için bunların doğru olup olmadığını öğrenmemiz için biraz daha beklememiz gerekiyor. Şirket 10 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile birlikte yeni modellerini tanıtacak.