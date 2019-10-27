iPhone 11’den Güney Kore Lansmanında Büyük Başarı

Apple yeni iPhone 11 ailesini 10 Eylül’de tanıtmıştı. Cuma günü itibariyle de yeni iPhone’ların Güney Kore lansmanı gerçekleştirildi.

iPhone 11 serisi lansmanda büyük ilgi görürken toplamda 130.000 adet iPhone satışı yapıldığı belirtildi. Bu, yeni iPhone aktivasyonlarına dayanarak yapılan bir tahmindi.

Satışlarda Yüzde 30'luk Artış

Rakamlara bakıldığında, geçtiğimiz yılın Güney Kore’deki iPhone satışlarına kıyasla yüzde 30’luk bir artış olduğu görülüyor.

2018’de ise ilk gün itibariyle 100.000 adet iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR satıldığı hesaplanmıştı.

Güney Kore'de Rekor Galaxy Note 10'da

iPhone’ların Güney Kore’deki satışları artmış olsa da, ülkede Galaxy Note 10’un lansman gününde 220.000 adetlik satış rekoruna erişmesi mümkün görünmüyor.

Ancak Samsung’un anavatanı olduğundan, Güney Kore’de Galaxy Note 10’un daha fazla satması pek de şaşırtıcı sayılmaz.