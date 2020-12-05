iPhone 11 Dokunmatik Ekran Sorunu İçin Onarım Programı Başlatıldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, iPhone 11 dokunmatik ekran sorunu için onarım programını başlattı. Akıllı telefonunuzun dokunmatik özelliğinin çalışmamasından şikayet ediyorsanız Apple’ın onarım programına başvurmak isteyebilirsiniz.

iPhone 11 Dokunmatik Ekran Sorunu Neden Olur?

Apple bugün iPhone 11 için yeni bir onarım programı başlattığını duyurdu. Şirkete göre bu akıllı telefona sahip olan kişiler, dokunmatik ekranın yanıt vermemesine neden olan bazı sorunlar yaşayabiliyor.

Bu sorunun yaşanmasının nedeni, Apple tarafından da açıklandığı gibi, Kasım 2019 ila Mayıs 2020 arasında üretilen iPhone 11 modellerinin küçük bir kısmının üretim aşamasında beklenmedik birtakım aksaklıklarla karşılaşması oldu. Şirket, sorunun akıllı telefonun tekrardan düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için değiştirilmesi gereken ekran modülündeki bir arıza ile ilgili olduğunu dile getirdi.

Teknoloji devinin belirttiğine göre onarım programı yalnızca iPhone 11 modeline özel. iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max kullanıyorsanız bu programa başvuramıyorsunuz. Bu programdan sadece bu akıllı telefon modeline sahip olan kişilerin faydalanabilmesinin sebebi ise yukarıda da belirtildiği üzere Kasım 2019 ila Mayıs 2020 arasında üretilen akıllı telefonların üretim aşamasında uğradığı aksaklıklar.

Akıllı telefon kullanıcıları, iPhone 11’lerinin seri numarasını kullanabilir ve böylece telefonunun onarım programı için uygun olup olmadığını öğrenebilir. iPhone 11’inizin seri numarasını kullanarak sorgulama yapmak için Apple’ın destek sayfasını kullanmanız gerekiyor. Bu bölümde şirket akıllı telefon modelinizin onarım programına uygun olduğunu açıklarsa telefonunuzun dokunmatik sorununuzu düzeltmesi için Apple yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz. Şirket, iPhone 11’inizde yaşadığnıız bu sorunu ücretsiz olarak düzeltecektir.

Sorunlar Yeni Modellerde de Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 12 Mini, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kullanıcılarından da çeşitli şikayetler geldi. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kullanıcıları, Android işletim sistemli akıllı telefonlardan gelen mesajları göremediğini ve bildirimlerin gelmediğini belirtirken iPhone 12 Mini kullanıcıları ise kilit ekran sorunu ile karşılaştığını ifade etmişti.

Apple, kullanıcıların başına gelen durumları düzeltmek için harekete geçmiş olsa da akıllı telefon kullanıcıları bu sorunların gelecekte tekrarlanmayacağının bir garantisinin olmamasından şikayetçi olduğunu söyledi.