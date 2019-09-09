iPhone 11 Etkinliğinde Bir İlk Gerçekleşecek

Yarın akşam itibarıyla Kaliforniya'daki Steve Jobs Theatre'da tanıtılması planlanan yeni iPhone 11'ler aynı zamanda bir ilke imza atacak. Apple'dan gelen açklamada ilk defa iPhone 11 lansmanı resmi olarak YouTube'da yayınlanacak.

2019 modellerini iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11R olarak adlandırılacağı iddia edilen Apple'ın önceki sürümlerini devam ettireceği düşünülüyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11R için sırasıyla 5.8 inç, 6.5 inç ve 6.1 inç ekranlar yerleştireceği belirtilen üreticinin fiyatlarda ise düşüş yapması muhtemel.

Üçlü modelin en ucuzu olacak iPhone 11R için 750 dolarlık fiyat etiketi koyacağı dile getirilen Apple'ın iPhone 11 Pro'ya 1100 dolar ve iPhone 11'e de 1000 dolar fiyat etiketini uygun gördüğü sızdırılmıştı. En önemli değişikliği kamera tarafında yapacak olan Apple, iPhone 11R'de yeni geniş açılı bir objektif bulunacak. Ayrıca ön taraftaki selfie kameraları için de 120FPS ağır çekim olacağı iddia ediliyor.

Performans tarafında ise önceki yonga setine göre yüzde 20 daha hızlı olan yeni A13 yonga setini ve pil ömrü için zaten mükemmel olduğu kanıtlanan iOS 13'i alacağı aktarılan iPhone 11 serisinin hızlı şarj ünitesini destekleyeceği de ifade edildi.

Yarın akşam Türkiye saatiyle 20.00'da tanıtılacak olan yeni Apple Watch ve iPhone 11 serisi büyük merakla bekleniyorken yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!