iPhone 11 Fiyatları Düştü: İşte Yeni Fiyat!

Apple geçtiğimiz saatlerde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında yeni nesil iPhone 12 modelleri ile tüketicilerin karşısına çıktı. Eğer yeni modelleri beğendiyseniz ancak fiyatların pek de size göre olmadığını düşünüyorsanız, yeni iPhone 11 fiyatları sizi memnun edebilir!

iPhone 11 Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Apple’ın yeni etkinlik sırasında duyurduğu ürünler ve başlangıç fiyatları şu şekilde:

- Apple iPhone 12 Mini için 729 dolar

- Apple iPhone 12 için 829 dolar

- Apple iPhone 12 Pro için 999 dolar

- Apple iPhone 12 Pro Max için 1.099 dolar

Yeni modellerin ülkemizdeki fiyatı henüz belli olmasa da bu modellerle birlikte mevcut nesillere indirim uygulandı. Bu kapsamda 699 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 599 dolar, 599 dolar olan iPhone XR fiyatı ise 499 dolar olarak güncellendi. Yani her iki model için de 100 dolar gibi, bir fiyat indirimi uygulandı.

Ayrıca iPhone 11 Pro’nun ve iPhone 11 Pro Max’in satışları da durduruldu. Tabii ki bu modelleri çeşitli mağazalardan ya da sitelerden temin etmeye devam edebileceksiniz ancak Apple’ın kendi mağazalarından satın alamayacaksınız.