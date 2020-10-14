iPhone 11 Fiyatları Düştü: İşte Yeni Fiyat!

Apple geçtiğimiz saatlerde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında yeni nesil iPhone 12 modelleri ile tüketicilerin karşısına çıktı. Eğer yeni modelleri beğendiyseniz ancak fiyatların pek de size göre olmadığını düşünüyorsanız, yeni iPhone 11 fiyatları sizi memnun edebilir!
iPhone 11 Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Apple’ın yeni etkinlik sırasında duyurduğu ürünler ve başlangıç fiyatları şu şekilde:
- Apple iPhone 12 Mini için 729 dolar
- Apple iPhone 12 için 829 dolar
- Apple iPhone 12 Pro için 999 dolar
- Apple iPhone 12 Pro Max için 1.099 dolar
Yeni modellerin ülkemizdeki fiyatı henüz belli olmasa da bu modellerle birlikte mevcut nesillere indirim uygulandı. Bu kapsamda 699 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 599 dolar, 599 dolar olan iPhone XR fiyatı ise 499 dolar olarak güncellendi. Yani her iki model için de 100 dolar gibi, bir fiyat indirimi uygulandı.
Ayrıca iPhone 11 Pro’nun ve iPhone 11 Pro Max’in satışları da durduruldu. Tabii ki bu modelleri çeşitli mağazalardan ya da sitelerden temin etmeye devam edebileceksiniz ancak Apple’ın kendi mağazalarından satın alamayacaksınız.
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de satıştan kaldırıldı ancak ülkemizde herhangi bir fiyat indirimi uygulanmamış gibi gözüküyor. iPhone 11’in resmi başlangıç fiyatı halen 7.999 TL iken iPhone XR’ın resmi başlangıç fiyatı ise halen 7.099 TL seviyesinde yer alıyor. Bu noktada indirimlerin ülkemizde de uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen sorulardan birisi olarak öne çıkıyor.
Bu arada eğer halen haberdar değilseniz iPhone 12 serisi hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilir ve sizler için hazırladığımız yazımıza ulaşabilirsiniz. Peki siz bu fiyat indirimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde fiyatlarda herhangi bir düşüş görecek miyiz yoksa zam olmadığı için mi sevinmeliyiz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın
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