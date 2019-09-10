Cep Yakacak! iPhone 11 Fiyatları Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni iPhone modellerine ait fiyatları gösteren bir tablo, tanıtıma saatler kala ortaya çıktı. Görünüşe göre yeni modeller fiyatları ile cep yakacak.

Son zamanlarda yüksek fiyatlar nedeniyle satışlarında düşüş yaşayan Apple, görünüşe göre bu politikasını sürdürmeye devam edecek. Apple'ın yeni iPhone modellerini ve dahasını tanıtmasını beklediğimiz etkinliğe saatler kala, yeni modellerin fiyatlarını gösteren bir tablo ortaya çıktı.

Listeye göz attığımızda iPhone 11 için en düşük fiyatın 749 dolar, iPhone 11 Pro için en düşük fiyatın 999 dolar ve iPhone 11 Pro Max için en düşük fiyatın 1,099 dolar olarak belirlendiğini görüyoruz. Bununla birlikte iPhone 11 Pro Max'in 512 GB depolama versiyonu 1,299 dolar fiyatı ile en pahalı seçenek olarak öne çıkıyor.

Bu fiyatların şu an için gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Bununla birlikte önceki iddialar ile oldukça uyuştuklarını ve gerçekçi gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Peki Türkiye fiyatları?

iPhone 11 Pro Max'in yurt dışı fiyatı ile ülkemize giriş yaptığını düşünelim. 1,299 dolarlık fiyat ortalama kurla çarpılınca yaklaşık olarak 7,400 TL ediyor. Buna yaklaşık olarak ana bedelin yüzde 94,7'si oranında vergiyi eklediğimizde karşımıza ortalama 14,400 TL fiyat çıkmakta. Bu fiyatın distribütör payı, mağaza ve bayi karı hariç olduğunu da belirtmiş olalım.