iPhone 11 İle Gelmesi Beklenen Özellik Ertelendi

Apple yeni iPhone modellerini Türkiye saati ile bugün 20:00'da tanıtacak. Tanıtıma saatler kalmışken yeni modellerle ilgili son bir sızıntı daha ortaya çıktı.

Akıllı telefonların adeta kablosuz desteğine sahip bir powerbank olmasını sağlayan kablosuz ters şarj teknolojisi, kablosuz şarj desteğine sahip cihazları telefonunuzdan şarj edebilmenizi sağlıyor. Şarj edebileceğiniz cihazlar arasında akıllı telefonlar bulunurken, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi giyilebilir aksesuarları da şarj edebiliyorsunuz.

Analist Ming-Chi Kuo tarafından yayınlanan son rapor, daha önceki raporların tersini işaret ediyor. Yeni rapora göre iPhone 11 serisinde olması beklenen kablosuz ters şarj teknolojisine, bu sene de yer verilmeyecek. Bu durumun yeterli verimliliğin sağlanamamasına bağlayan Kuo, şirketin benzer sebeplerden iptal ettiği AirPower kablosuz şarj matını örnek gösterdi.

Bu sene tanıtılan kablosuz şarj destekli AirPods'ların ardından, tüketicilerde de önemli bir beklenti oluşmuştu. Özellikle Samsung'un Galaxy S10 ile birlikte kablosuz ters şarjı eklediğini ve Galaxy Buds'ı kablosuz şarj etme imkanını sunduğunu düşündüğümüzde, Apple hayranlarının biraz üzüleceğini düşünebiliriz.

Yine de bazı iyi haberler vermek isteyen analist, iki iPhone modelinde 18W şarj adaptörünün bulunmasını beklediğini belirtti. Apple'ın yeni iPhone modellerini ve dahasını tanıtmasını beklediğimiz etkinliği, Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.