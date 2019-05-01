iPhone 11'in Şarj Adaptöründe Devrimsel Değişiklik Olabilir

Geçtiğimiz yılın iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'nin ardılı olan üç iPhone'unu piyasaya sürmesi beklenen Apple'ın şarj adaptöründe önemli bir değişiklik yapacağı iddia edildi. Hazırlanan rapora göre kutudan 18W hızlı şarj adaptörü çıkabilir.

Ekran ve çentik olarak geçtiğimiz yılın iPhone'larına benzer olacak yeni iPhone 11 serisinin arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alacağı söyleniyordu. Yeni bir rapor iPhone 11 modellerinin öngörülen tasarımını açıklamanın yanı sıra Apple'ın şimdiye kadarki en heyecan verici iPhone 11 söylentisi olarak kolayca nitelendirilebilecek yeni nesil telefonları hakkında da ilginç ayrıntılar sunuyor.

Japon blog Macotakara'ya göre iPhone 11 telefonlarının hepsi USB-C Lightning kabloları ve yeni USB-C güç adaptörleriyle birlikte gönderilecek. Halihazırda 18W USB-C şarj cihazına sahip olan Apple'ın bunu 200 TL civarında sattığını hatırlatmak gerekiyor.

Android tarafında 25W ila 40W arasında şarj adaptörleri yer alıyor olmasına rağmen böyle bir iddia pek çok Apple kullanıcısını sevindirmeyi başardı. Çünkü iPhone bataryalarının daha da büyüyemeyeceğini ve görünürde yepyeni bir şarj teknolojisi olmadığını göz önünde bulundurursak, telefonu 18W adaptörler ile şarj etmek bataryayı doldurma deneyiminin en kolay yoludur.

Yeni iPhone 11 Modellerinin Ekran Boyutları Ne Olacak?

Şarj adaptörüne e k olarak Macotakara, üç ekran boyutunun OLED modelleri için 5,8 inç ve 6,5 inç olacağını ve LCD donanımlı XR halefi için 6,1 inç olacağını söylüyor. Bu boyutların mevcut iPhone serisiyle aynı boyutlarda olduğunu unutmamak lazım.