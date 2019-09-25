iPhone 11 İnceleme - Satın Almaya Değer Mi?

Tamindir Bey tarafından hazırlanmış olan iPhone 11 inceleme videosu sizlerle! Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 11 modelini yakından incelediğimiz video içerisinde satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce iPhone 11'in teknik özelliklerine bir göz atalım.

iPhone 11, 6.1 inçlik Liquid Retina HD ekrana sahip. Akıllı telefon gücünü A13 Bionic çipden almakta ve üç farklı dahili depolama alanı seçeneği ile gelmekte. Bu dahili depolama alanı seçenekleri şu şekilde: 64GB/ 128GB/ 256GB.

4GB RAM'e sahip olan iPhone 11'in arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12 Megapiksel, f/1.8 geniş açılı ana kamera, 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı kamera.

iPhone 11'in ön tarafında bir adet f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel Yeni TrueDepth kamera sensörü bulunmakta. 3110 mAh bataryadan beslenen iPhone 11, 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan iPhone 11 incelememize geçelim.

Hemen aşağıdan iPhone 11 inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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