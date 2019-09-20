iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max Kutu Açılımı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon modelleri olan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'i satın aldık. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'in kutusunda neler bulunuyor? Gelin hep beraber iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'in teknik özelliklerine ve kutu içeriğine yakından bakalım.

iPhone 11, 6.1 inçlik ekrana sahip. iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inçlik ekrana sahip. Her iki akıllı telefon modeli de gücünü A13 Bionic çipden almakta. iPhone 11'in arka tarafında iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu sensörler şu şekilde: 12 Megapiksel, f/1.8 geniş açılı ana kamera, 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı kamera

iPhone 11 Pro Max'in arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 12 MP f/1.9, 12 MP f/2.0, 12 MP f/2.4. iPhone 11, 3110 mAh bataryaya sahip ve 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

iPhone 11 Pro Max'de 3110 mAh batarya bulunmakta ve kutu içerisinden 18 Watt'lık hızlı şarj adaptörü ile çıkmakta. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'in kutu açılımına geçelim.

Hemen aşağıdan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'in kutu açılımı videomuzu izleyebilirsiniz.

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