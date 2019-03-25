iPhone 11, Kablosuz Şarj Paylaşımı Desteğine Sahip Olacak

Kablosuz şarj teknolojisini uzun süre görmezden gelen Apple, 2017 yılında tanıttığı 10. yıl özel modeli iPhone X ile bu inadını kırmıştı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni iPhone modellerinin Samsung Galaxy S10 gibi kablosuz şarj paylaşımını destekleyeceğini iddia ediyor.

Apple ürünleriyle ilgili yaptığı isabetli tahminlerle bilinen eski KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, bu yıl piyasaya çıkacak iPhone’ların özellikleri hakkında yeni bilgiler paylaştı.

iPhone 11, PowerShare Desteği ile Geliyor

Kuo, yeni nesil iPhone modellerinin kablosuz şarj paylaşım desteğine sahip olacağını iddia ediyor. Eğer Kuo’nun tahminleri doğru çıkarsa, AirPods 2 ve Apple Watch gibi cihazlar, iPhone’un cam arka yüzeyinden kablosuz olarak şarj edilebilecek.

Kablosuz PowerShare özelliğini ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Mate 20 Pro’da görmüştük. Çinli teknoloji devinin ayak izlerini takip eden Samsung, geçtiğimiz şubat ayında vitrine çıkardığı yeni nesil Galaxy S10 ailesine PowerShare desteği kazandırmıştı.

Bununla birlikte Mate 20 Pro ile Galaxy S10 arasında ince bir nüans farkı bulunuyor. Huawei, Qi uyumlu başka bir telefonun amiral gemisi üzerinden şarj edilmesini sağlarken, Samsung ise yeni Bluetooth kulaklığı Galaxy Buds ve akıllı saati Galaxy Watch Active’in telefon üzerinden kablosuz olarak şarj edilebilmesine odaklanmıştı.

Samsung’un Wireless PowerShare özelliğinin altında, Integrated Device Technology (Entegre Cihaz Teknolojisi) yatıyor. Apple’ın da benzer bir yaklaşımı benimseyeceğini iddia eden Kuo, yeni nesil iPhone’ların AirPods 2 ve Apple Watch gibi kablosuz şarj desteğine sahip olan giyilebilir ürünleri şarj edebileceğini söylüyor.

Ünlü analistin tahminleri bununla da sınırlı değil. Kuo ayrıca, bu yılki iPhone’ların hızlı şarj destekli USB-C portuna sahip olacağını iddia ediyor.

Daha önceki raporlar, yeni iPhone modelinin 4000mAh değerinde bir bataryaya sahip olacağını ve 15W kablosuz şarjı destekleyeceğini söylüyordu. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa, iPhone 11 piyasadaki en hızlı kablosuz şarj oranına sahip akıllı telefon olacak ve Android ekosistemindeki amiral gemilerini geçecek.

Diğer iPhone 11 söylentileri arasında, daha küçük bir çentik, geliştirilmiş bir 10MP selfie kamerası, dikdörtgen formunda üçlü kamera kurulumu, damar tarama teknolojisi ve 120Hz ekran bulunuyor.