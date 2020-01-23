iPhone 11 Kamerası Ne Kadar İyi? İşte DxOMark Puanı

Apple iPhone 11 serisi 2019’un en popüler telefonlarından biriydi. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’in en iyi özelliklerinden birisi kameraydı. DxOMark, iPhone 11 kamerasını test ederek puanladı.

Dijital ve profesyonel sınıf kameraların yanı sıra akıllı telefonları test eden kıyaslama platformu DxOMark, geçtiğimiz yılın gözde akıllı telefonlarından iPhone 11’e 109 genel puan (kameranın fotoğraf ve video performansının ortalaması) verdi. iPhone 11, 106 puan alan önceki nesil amiral gemisi iPhone XS Max’i geride bıraktı. Bununla birlikte daha pahalı versiyon olan iPhone 11 Pro Max, 117 puan alarak XS serisini ezdi geçti. Bu farkın nedeni tahmin edeceğiniz üzere iPhone 11’de üçüncü bir lensin olmaması. iPhone 11, otomatik odaklamadaki hızı ve fotoğraflardaki pozlama başarısıyla 112 puan alıyor. Ne yazık ki, portreler için kısa odak uzaklığı ve arkada telefoto lens bulunmadığı için ortadan uzun mesafeye düşük yakınlaştırma kalitesi nedeniyle kaybediyor. Videografi açısından iPhone 11, mükemmel renk üretiminin yanı sıra takdire değer stabilizasyonu ile öne çıkarak 101 puan alıyor. Ancak, yürürken kayıt esnasında görünür bir jöle efekti yaşatıyor ve beyaz dengesi bozuluyor.

Sonuç olarak iPhone 11 hem fotoğraf hem de video çekiminde oldukça yetenekli, bu da onu en iyi kameralı akıllı telefonlardan biri yapıyor.