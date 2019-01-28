Eski ve Yeni iPhone Tasarımı Birleşirse Ne Olur? iPhone 11 Konsepti

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone Xs, Xs Max ve Xr serisi istenilen satış başarısını yakalayamadı ve Apple'ın değer kaybetmesine yol açtı. Ancak bugün ortaya çıkan yeni iPhone 11 konsept tasarımı hem tasarımsal hem de özellik konusunda başarılı.

Bu yıl itibarıyla Cupertino merkezli teknoloji devinin yeni iPhone'larda önemli değişiklikler yapması bekleniyor aksi takdirde Apple'ın satış kayıtlarını tekrardan gözden geçirmesi gerekeceğini söylemek mümkün. Halihazırda iPhone 11 için çeşitli iddialar yer alıyor olmasına rağmen Gunho Lee ve Ran Avni'nin konsept tasarımı gerçekten kendisine hayran bırakıyor.

İlk olarak iPhone 11'in tasarımı yeni çizgilere sahipken aynı zamanda iPhone 4'ün görünüşünü de andırıyor. Ayrıca iPhone 11'i piyasaya sürülen en iyi model haline getirecek bir diğer özelliğin ise cihazın arka tarafında bulunan üçlü kamera düzeni olduğunu söylemek mümkün. Bunun haricinde konsept üreticileri Apple'ın ekrana gömülü parmak izi sensörünü benimseme zamanının geldiğine inanıyor.

A13 biyonik çip ile gücüne güç katacak olan konsept iPhone 11'in aynı zamanda 120Hz'lik ekran tazeleme hızı bulunuyor. Kırmızı renk seçeneğiyle kullanıcıları daha da cezbedecek yeni iPhone 11'in gerçek tasarımını ve özelliklerini görmek için Eylül ayına kadar beklememiz gerekiyor.

Peki ya sizce yeni iPhone 11'in tasarımı nasıl olmalı ve Apple neleri değiştirmeli? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!