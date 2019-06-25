iPhone 11 Max'in Kılıfı Ortaya Çıktı! iPhone 11 Nasıl Olacak?

ABD’li teknoloji devi Apple'ın, bu sonbaharda düzenleyeceği etkinlikte iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerini gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Yeni iPhone’lara ait olduğu öne sürülen bir kılıf, Apple’ın dikdörtgen şeklindeki üçlü kamera kurulumunda ısrar ettiğini gösteriyor.

Mevcut iPhone modelleri de dahil olmak üzere çeşitli akıllı telefonlar ve tabletler için kılıflar ve ekran koruyucular üreten ünlü mobil aksesuar şirketi Olixar, yaklaşan iPhone 11 Max modeli için bir kılıf tasarladı.

İngiliz merkezli perakende şirketi MobileFun tarafından açığa çıkarılan render görüntüleri, şimdiye kadar gördüklerimize benzer bilgiler sunuyor. Söz konusu render, kare formundaki kamera kurulumunu ve bu alanın içine yerleştirilmiş üçlü lens sistemini gösteriyor.

Aynı render’da, yeni iPhone modellerinin beklendiği gibi USB-C yerine, Lightning portunu kullanmaya devam edeceğini görüyoruz. Mevcut iPhone XS Max ile karşılaştırıldığında, render'lar ön yüzeyleri itibarıyla neredeyse aynı tasarım çizgisine sahip. Tabii, çentik kısmının biraz daha küçüldüğünü söylemekte fayda var; ancak yeni iPhone modellerinin bu render’ı bütünüyle takip etmeyebileceğini de belirtelim.

Apple, mevcut sızıntılara ve bu yeni render'a bakarsak, çift taraflı kablosuz şarj, Lightning konnektörlü ve üç kameralı bir iPhone modeli sunmayı planlıyor.

Diğer iPhone 11 söylentileri arasında, geliştirilmiş bir 10MP selfie kamerası, damar tarama teknolojisi, Çift Bluetooth Ses özelliği, USB Type-C 120Hz ekran ve kablosuz şarj paylaşımı bulunuyor.