iPhone 11 Modelleri için Bataryalı Kılıf Satışa Çıktı! Fiyatı Duyan Şaşırıyor

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 11 modelleri için bataryalı kılıf satışa çıktı. Yeni satışa sunulan bataryalı kılıfların fiyatını duyan kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

iPhone 11 Smart Battery Case Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

İç kısmında mikrofiber kaplama bulunan bataryalı kılıflar cihazı hem koruyor hem de daha uzun pil ömrü sunuyor ama fiyatı da dudak uçuklatıyor. Yeni kılıflarda cihazın kamera uygulamasını açan özel bir düğme yer almakta. Bu düğmeye basıldığında iPhone'un kilidi kapalı olsa bile fotoğraf çekilebiliyor.

Qi sertifikalı şarj aygıtlarıyla da uyumlu olan bataryalı kılıflar tamamen şarj edildiğinde %50’ye kadar daha uzun pil ömrü sunuyor. Smart Battery Case’i iPhone’unuza taktığınızda pil durumu telefonunuzun Kilit Ekranı’nda ve Bildirim Merkezi’nde gösteriliyor. Böylece tam olarak ne kadar şarjınız kaldığını görebilmektesiniz.

Bataryalı kılıfların Apple tarafından tasarlandığı açıklandı. Kablosuz şarj özellikli bataryalı kılıflar 999 TL'den Apple'ın internet sitesinde satışa sunuldu. Bataryalı kılıflarda kum pembesi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bataryalı kılıfları satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve Apple.com/tr adresine erişebilirsiniz.