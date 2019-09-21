iPhone 11 Müşterilerini Üzen Hızlı Şarj Detayı

Yeni kamera sistemi ve iyileştirilmiş pil ömrü ile eski iPhone'dan yeni iPhone 11'e geçmeyi düşünüyor musunuz? iPhone'un bataryası önemli ölçüde iyileşmiş olmasına rağmen 5W şarj adaptörü yüzünden batarya doldurmak zor olabilir.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 11, kutudan 5W şarj cihazı ile birlikte çıkıyor. Apple eski ve yavaş şarj cihazını kutuya yerleştirmiş olmasına rağmen pil kapasitesini artırdı. iPhone 11'in 5W şarj adaptörünü kullanarak bataryayı doldurmak yaklaşık 3 saatlik bir zaman alıyor.

Telefonunuzu gece şarj ederseniz bu sorun değil ancak daha hızlı bir şekilde şarj edilebilirse birçok kullanım durumu iyileştirilebilir. İşte bunun için Apple'dan ayrıca 18W USB-C şarj cihazını ve USB-C kablosunu satın alabilirsiniz. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in kutusuna hızlı şarj adaptörünü ekleyen Apple, iPhone 11'de ise kullanıcılarını 5W adaptöre bağlıyor.

18W'lik şarj cihazı ile yaklaşık 1,5 saatte bataryası dolan iPhone 11 için ayrıca 12W şarj cihazlarını da tercih edebilirsiniz. 2018 model bir iPad sahibi iseniz kutudan çıkan bu adaptörün 18W adaptöre göre daha ucuz olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu arada Macbook'un 87W şarj cihazı iPhone ile sorunsuz çalışacaktır ancak daha hızlı şarj süresi almayı beklemeyin.