iPhone 11 Pro ile Çekilen Selena Gomez Klibi, Sosyal Medyayı Salladı

Apple, yeni telefonu iPhone 11 Pro’nun kamera performansını sergileyen yeni bir video paylaştı. ShotoniPhone (iPhone ile Çekildi) listesine eklenen yeni videoda Selena Gomez sahne alıyor. İşte iPhone 11 Pro ile çekilen Selena Gomez klibi.

Şu anda Dünyanın en değerli markası konumunda olan Cupertinolu teknoloji devi Apple, ülkemizde de satışa sunduğu iPhone 11 serisinin kamera yeteneklerini gösteren reklam videoları paylaşmaya devam ediyor. Yeni iPhone’ların kameralarının ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne sermek, kamera özelliklerini tanıtmak, satışı artırmak adına yapılan çalışmalardan biri olan ShotoniPhone (iPhone ile Çekildi) serisinde ünlü birçok isimle çalışıyor Apple. YouTube, Instagram gibi sosyal ağ platformlarında paylaşılan videolar, farklı sektörlerde, alanında en iyi kişiler (müzisyenler, sporcular, film yapımcıları gibi) tarafından çekiliyor. Kısa sürede milyonlarca insanın izlediği videolara bugün bir yenisi eklendi. Videonun dikkat çeken yanı; bir pop yıldızına ait olması. 27 yaşındaki ünlü şarkıcı Selena Gomez’in yeni şarkısı Lose You To Love Me’nin klibi iPhone 11 Pro ile çekildi. Sanatçının 2015 Revival albümünden sonra çıkış yapan single çalışmasının klibi Good For You klibini çeken deneyimli isim Sophie Muller tarafından çekildi. Gomez’in 2018’de Justin Bieber’dan ayrılmasının bir yansıması olduğu söylenen klip, siyah beyaz modda çekilmiş ancak herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz.

iPhone 11 Pro ile çekilen Selena Gomez - Lose You To Love Me klibi, sadece 3 saat içinde YouTube’da 460B, Instagram’da ise 3.9M izlenmeye ulaştı ve 50B'nin üzerinde yorum aldı.