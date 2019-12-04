iPhone 11 Pro İzin Vermeseniz Dahi Konum Bilgisi Topluyor

Teknoloji araştırmacısı Brian Krebs, iPhone 11 Pro kullanıcılarının izin vermeseler dahi konum bilgilerini Apple ile paylaştıklarını söyledi. Apple ise bunun bir hata olmadığını, telefonun bir özelliği olduğunu dile getirdi.

Krebs yayınladığı bir blog yazısında şunu söyledi: “Apple’ın yeni telefonu iPhone 11 Pro’nun en gizemli özelliklerinden bir tanesini, herhangi bir uygulama konum bilgisini kullanmıyorken, telefonun belirli aralıklarla konumu açıp kapatması.”

Dahası araştırmacı, ayarlar üzerinden konum verisi alınmasını kapatsanız dahi telefonun aynı davranışı göstermeye devam ettiğini ve konum verisi paylaştığını söyledi. Ayrıca Krebs, bunun bazı iPhone 11 modellerinde kullanılan bazı temel servisler için hayati olduğunu ve konum verisinin belirli aralıklarla açılmasının gerekli olduğunun da altını çizdi.

iPhone 11 Pro kullanıcılarının elle tek tek bütün uygulamalardaki konum bilgisi alma özelliğini (yerleşik uygulamalar dahil) kapatmaları durumunda dahi konum bilgisinin paylaşılmaya devam ettiğini aktardı.

Hemen yukarıdaki videoda durumu açıklayan Brian Krebs, Apple ile iletişime geçtiğinde ise bunun herhangi bir güvenlik problemine yol açmadığını ve telefonun daha iyi hizmet verebilmek adına bunu yaptığını söylediğini yazdı.