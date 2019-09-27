iPhone 11 Pro Max Gece Modu Kamerası Büyüledi

Hakkındaki ilk dedikodu ortaya çıktıktan sonra büyük bir ilgi toplamayı başaran iPhone 11 Pro Max modeli şaşırtmaya devam ediyor. Her ne kadar Apple tarafından ilk gösterildiği tarihten itibaren, büyük bir tepki toplasa bile olumlu yönde dikkat çekmeye başladı. İşte iPhone 11 Pro Max gece modu haberimizin detayları.

iPhone akıllı telefonlar içerisinde farklı bir yere sahip olan iPhone 11 Pro Max, genellikle kamera performansı ile anılıyor. Apple yaptığı tanıtımlarda, iPhone 11 serisinin bu modelinin daha çok düşük ışıkta çekim yapmasına vurguda bulunmuştu. Son dönemlerde düşük ışık çekimi akıllı telefonlarda önemli bir özellik haline geldiği için Apple'ın stratejisinin yerinde olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 11 Pro Max Gece Modu konserde kendisini gösterdi

Elton John'un verdiği bir konserde, ünlü fotoğrafçı Ryan Russell tarafından çekilen görüntüler büyük bir ilgi çekmeyi başardı. Fotoğraflarda konfetiler ile birlikte en arka sıralarda yer alan insanlar bile rahatlıkla fark edilebiliyor.

Fotoğraf ayrıntılı olarak incelendiğinde renklerin son derece canlı ve parlak seçildiği de hemen fark ediliyor. Muhtemelen fotoğrafçı müthiş bir anı gördü ve kaçırmak istemedi. Kamera tasarımı bile sert bir şekilde eleştirilen iPhone, bu fotoğraf sayesinde belki de ciddi bir başarı hikayesi yazabilir.

Fotoğrafçı tarafından yapılan açıklamada, iPhone 11 pro Max modelinin sadece fotoğraf çekimlerinde değil aynı zamanda video çekimlerinde de büyük bir başarı elde ettiği ifade edildi. Peki sizce de bu model görüntü kalitesi açısından önemli bir değişiklik yaratabiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.