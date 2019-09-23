iPhone 11 Pro Max İnceleme - Böyle Telefon Olmaz Olsun!

Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 11 Pro Max'i yakından inceliyoruz. İsterseniz inceleme videomuza geçmeden önce iPhone 11 Pro Max'in teknik özelliklerine yakından bakalım.

iPhone 11 Pro Max, 6.5 inçlik Super Retina XDR ekrana ve 226 gram ağırlığa sahip. Gücünü A13 Bionic çipden alan akıllı telefonda 4GB RAM ve üç farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler: 64GB, 256GB, 512GB.

Cihazın ön tarafında 12 MP TrueDepth kamera sensörü bulunmakta. iPhone 11 Pro Max'in arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 12 MP f/1.9, 12 MP f/2.0, 12 MP f/2.4.

iPhone 11 Pro Max'de 3110 mAh batarya bulunmakta ve kutu içerisinden 18 Watt'lık hızlı şarj adaptörü ile çıkmakta. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan iPhone 11 Pro Max incelememize geçelim.

Hemen aşağıdan iPhone 11 Pro Max inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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