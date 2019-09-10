iPhone 11 Pro Max Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Pek çok kişinin merakla beklediği Apple iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! Yeni modele ait teknik detaylar ve fiyat bilgisi haberimizde.

Apple'ın yeni ürünlerini ve yazılımlarını duyurmak için düzenlediği etkinlik, 20:00 itibarıyla başladı. Yeni iPhone modellerinin tanıtımını yapan şirket, iPhone 11 Pro Max modelini resmi olarak duyurdu.

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iPhone 11 Pro Max Teknik Özellikleri

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ile birlikte tanıtılan iPhone 11 Pro Max, şirketin amiral gemisi modeli olarak öne çıkıyor. Apple A13 işlemci ile üst düzey performans sunmayı hedefleyen model, bunları yaparken 6 GB RAM'den yardım alacak. 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olan 11 Pro Max, 64 GB seçeneğine yer vermiyor.

6.5 inç boyutundaki ekranı ile 11 Pro'a göre 0,7 inç daha büyük olan model, 2688x1242 çözünürlükte OLED ekran ile geliyor. Çentikli ekran tasarımının kullanıldığı ekran, çentik içerisinde 12 MP çözünürlükte bir adet kamera bulunduruyor.

Bununla birlikte arkada kare tasarım içerisinde yerleştirilmiş olan üçlü kamerayı görüyoruz. Her biri 12 MP çözünürlüğünde olan bu kameralar derin ve ultra geniş açılı görüntüler yakalamanıza olanak sunuyor. Kamerayı yazılımla oldukça iyi bir şekilde optimize eden şirket, iPhone 11 Pro Max ile de iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Diğer modellerde de olduğu gibi, bu modelde de 4G ağ teknolojisine yer veriliyor. 5G desteğine bu sene tanıttığı modellerde yer vermeyen şirketin, bu teknolojiye 2020 modellerinde yer vermesi bekleniyor. Bununla birlikte önemli bir adım atarak 18W şarj adaptörünü kutuya yerleştiren şirket, 3,500 mAh boyutundaki bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebilmenize olanak sunuyor. Bununla birlikte bağlantı yuvasının USB-C olarak güncellenmediğini ve Lightning tipi bağlantının devam ettiğini de söyleyelim.

Birkaç aydır süren parmak izi iddialarının aksine yalnızca Face ID ile devam eden Apple, 11 Pro Max'in güvenliğini de Face ID teknolojisi ile sağlayacak. Bununla birlikte asılsız çıkan iddialardan birisi de kablosuz şarj desteğine sahip cihazları, telefonunuzdan şarj edebilmenizi sağlayan kablosuz ters şarj özelliği noktasında oldu. Ayrıca şirket 3D Touch teknolojisini de yeni seriden kaldırdı.

Yeni iPhone modelleri, Apple'ın en güncel işletim sistemi olan iOS 13 ile kutudan çıkacak. Bu sayede satın alan kullanıcılar, şirketin en güncel yazılımını doğrudan kullanabilecekler.

iPhone 11 Pro Max Fiyatı

Önceki amiral gemisi olan XS Max ile benzer fiyat politikasının izlendiği iPhone 11 Pro Max, 128 GB için 1,099 dolar, 256 GB için 1,199 dolar ve 512 GB için 1,299 dolar yurt dışı satış fiyatı ile satılacak. Bununla birlikte modele ait Türkiye satış fiyatı şu an için bilinmiyor. Bu detaylar ortaya çıktığı zaman burayı tekrar güncelleyeceğiz.

iPhone 11 Pro Max Çıkış Tarihi

iPhone 11 Pro Max'in ön siparişleri yurt dışında 13.09 tarihi itibarıyla başlayacak.

*Resmi bülten öncesinde bazı bilgilerin kesin olmadığını ve duruma göre özelliklerin güncellenebileceğini belirtelim.