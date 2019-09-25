iPhone 11 Pro Max Pil Ömrüyle Lider Oldu

Apple tarafından büyük bir umut'la piyasaya sürülen iPhone 11 serisi çok ciddi eleştiriler aldı. Şirket bu eleştirilere genellikle yanıt vermedi ve şu anda iPhone 11 bazı alanlarda lider olmaya başladı. İşte haberimizin detayları.

iPhone 11 serisi dikkatlice incelendiğinde iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinde çok bir fark olmadığı görülüyor. 3'lü kamera sistemi ve tasarımlar neredeyse aynı. Ancak iPhone 11 Pro Max batarya ömrü ile rakiplerine önemli bir fark atmaya başladı bile.

iPhone 11 Pro Max batarya ömrü ile şaşırtıyor

Yeni model akıllı telefonlarda en önemli problemlerden birisinin de batarya ömrü olduğunu söyleyebiliriz. Kimi akıllı telefonlar batarya ömrü bakımından kullanıcılara büyük sorunlar yaşatabiliyor.

Yeni model akıllı telefonlar yüksek donanımlara sahip olduğu için, çoğu zaman güçlü bir batarya harcaması gerçekleştirebiliyor. Akıllı telefon üreticileri çok daha yüksek batarya ömrüne sahip modeller konusunda ısrarcı.

Akıllı telefonların sahip olduğu pil ömürlerini sınayan bir videoda 5 farklı telefonun ne kadarlık güce sahip olduğu ortaya çıktı. iPhone 11 (3046 mAh), iPhone 11 Pro (3190 mAh), iPhone 11 Pro Max (3969 mAh), Galaxy Note 10+ (4300 mAh) ve Huawei Mate 30 Pro (4500 mAh). Videoda iPhone 11 Max modelinin Samsung Galaxy Note 10+ Huawei p30 Pro modellerine karşı önemli bir başarı elde ettiği görülüyor.

Dilerseniz yazıyı fazla uzatmadan sizleri bu test videosu ile başbaşa bırakalım. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.