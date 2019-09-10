iPhone 11 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Pek çok kişinin merakla beklediği Apple iPhone 11 Pro tanıtıldı! Yeni modele ait teknik detaylar ve fiyat bilgisi haberimizde.

Apple'ın yeni ürünlerini ve yazılımlarını duyurmak için düzenlediği etkinlik, 20:00 itibarıyla başladı. Yeni iPhone modellerinin tanıtımını yapan şirket, iPhone 11 Pro modelini resmi olarak duyurdu. İlk defa Pro ismi ile bir cihaz çıkartıldığını belirten yetkililer, bunun şimdiye kadarki en detaylı iPhone olduğunu belirtti.

bazı bilgiler tekrardan güncelleniyor..

iPhone 11 Pro Teknik Özellikleri

Gücünü Apple'ın en yeni işlemcisi olan A13'ten alan iPhone 11 Pro, bu işlemciyi 6 GB RAM ile destekliyor. Apple'ın bu modelle birlikte RAM tarafında oldukça önemli bir sıçrama yaptığını söyleyebiliriz. Depolama tarafında da 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak kullanıcılara geniş depolama seçenekleri sunan iPhone 11 Pro yalnız performansı ile değil, tasarımı ile de dikkatleri çekiyor.

Apple A13 Bionic işlemcinin şu ana kadar çıkan en iyi mobil işlemci olduğu ve saniyede bir trilyon işlem yapabildiği belirtiliyor. Ayrıca bir akıllı telefonda kullanılan en iyi yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı belirtiliyor.

5.8 inç boyutunda 2436x1125 çözünürlüğe sahip OLED ekranı ile dikkatleri çeken model, iPhone X ile başlayan çentikli ekran tasarımını devam ettiriyor. Çentiğin içerisinde 12 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunurken, bu kamera ile entegre olan Face ID teknolojisi de cihazın güvenliğini sağlıyor. Bununla birlikte cihaz arka kamerada da oldukça iddialı.

Her biri 12 MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumuna sahip olan iPhone 11 Pro, ultra geniş açılı görüntüler yakalamanıza imkan sunuyor. Şirketin üçlü kamera kullandığı ilk modellerden birisi olan cihaz, değişen kamera yerleşiminin de ilk kez denendiği modellerden birisi olarak öne çıkıyor.

Ne yazık ki şirketin bu sene içerisinde 5G desteğine sahip bir model çıkartmayacağı bilinen detaylardan birisiydi. Şirket bu modelinde kullanıcılara 4G teknolojisinden faydalanabilme imkanı sunuyor.

3,190 mAh batarya kapasitesine sahip olan model, kutudan 18W şarj adaptörü ile çıkıyor. Hızlı şarj teknolojisinde yapılan iyileştirme ile birlikte model, daha kısa sürede daha hızlı şarj olabilecek. Bu sayede acil durumlarda kısa şarj süresi ile günü kurtarmanız mümkün olabilir. Bununla birlikte bağlantı yuvasının USB-C olarak güncellenmediğini ve Lightning tipi bağlantının devam ettiğini de söyleyelim.

Güvenlik tarafında Face ID ile yola devam eden Apple, yeni modellerden bazı özellikleri de kaldırdı. 3D Touch teknolojisi kaldırılan özelliklerden birisi olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte pek çok kişi tarafından beklenen kablosuz ters şarj özelliği ise, bu seride kendisine yer edinemiyor. Bununla birlikte iPad'ler ile hayatımıza giren Apple Pencil desteğinin, iPhone 11 Pro modelinde de bulunduğunu görüyoruz. Bu destekle birlikte kullanıcılar telefonlarında hızlı notlar alabilecek ve çizimler yapabilecek.

Paslanmaz çelik malzeme yapısına sahip olan model, beyaz, uzay grisi, gece yeşili ve altın renklerine sahip olacak.

Kutudan en güncel işletim sistemi olan iOS 13 ile çıkan model, kullanıcılara yeni sürümün tüm olanaklarından ve yeniliklerinden faydalanma imkanı da sunuyor.

iPhone 11 Pro Fiyatı

iPhone 11 Pro'nun yurt dışı satış fiyatı 128 GB için 999 dolar, 256 GB için 1,099 dolar ve 512 GB için 1,199 dolar olarak duyuruldu. Bununla birlikte şu an için Türkiye satış fiyatı belirli değil.

iPhone 11 Pro Çıkış Tarihi

iPhone 11 Pro'nun satış tarihi bilgisi açıklanınca güncellenecek.