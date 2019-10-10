iPhone 11 Serisi Ön Siparişe Hazır (Fiyatları Ne Kadar?)

Geçtiğimiz gün itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapacağı öğrenilen iPhone 11 serisinin fiyatları belli olmuştu. Bugün Turkcell'den gelen bir habere göre yeni iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ön siparişe hazır durumda.

11 Eylül'den itibaren bir hafta boyunca normal fiyatının altında bir etiketle yeni iPhone 11 serisini satışa sunmayı planlayan Turkcell aynı zamanda AirPods kablosuz kulaklığı da yüzde 50 indirimle sunacak. Ön siparişe hazırlanan iPhone 11'lerin stoklarla sınırlı olduğunu belirten Turkcell, fiyat konusunda ise bilgi vermedi.

iPhone 11 Serisinin Türkiye Fiyatları

Tüm bireysel Turkcell müşterilerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında normal satış tarihinden bir hafta erken iPhone 11 sahibi olabileceksiniz. Türkiye pazarı için 7299 TL olarak belirlenen iPhone 11'in başlangıç sürümü 8599 TL'ye kadar yükseliyor. iPhone 11 Pro ise 10999 TL ile 13999 TL arasında fiyat etiketine sahipken, iPhone 11 Pro Max da 14999 TL'ye kadar çıkıyor.

Normal Satış Tarihi 18 Ekim

Ön siparişe özel olarak iPhone 11 müşterilerine 250 lira ile 500 lira arasında hediye çekleri de vereceğini duyuran Turkcell, yarından itibaren satışa başlıyor. Ayrıca iPhone 11 serisinin normal satış tarihinin 18 Ekim olarak belirlendiğini ve normal fiyatların bir hafta sonra geçerli olacağını hatırlatmak gerekiyor.