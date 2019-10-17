iPhone 11 Serisi, Türkiye’de Beklenenden Bir Gün Önce Satışa Çıktı!

Apple’ın geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli akıllı telefon modellerinin Türkiye’de 18 Ekim’de satışa sunulacağı açıklanmıştı. Fakat yeni iPhone’lar beklenenden 1 gün önce yani 17 Ekim tarihinde satışa sunuldu!

17 Ekim'de Satışa Çıktı!

Apple yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’i 10 Eylül tarihinde düzenlediği bir etkinlikte tanıtmıştı. Daha sonra yeni iPhone’ların Türkiye’de 18 Ekim tarihinde Apple Store mağazaları üzerinden satışa sunulacağı duyurulmuştu.

Buna göre yeni iPhone serisi 18 Ekim Cuma sabahı Apple’ın resmi internet sitesinde, Apple’ın Zorlu ve Akasya’daki bayilerinde satışa sunulacak. Fakat bu tarihten 1 gün önce yani bugün itibariyle yeni iPhone modelleri Apple Premium Reseller mağazalarında satışa sunuldu bile!

Apple Watch Series 5 de Satışta!

Yeni iPhone’lar 16 Ekim’i 17 Ekim’e bağlayan gece saat 00:00’da Apple Premium Reseller mazağalarında satışa sunuldu. Hatta bununla birlikte Apple’ın yeni akıllı saati Watch Series 5 de aynı şekilde erkenden satışa sunuldu. Bu da demek oluyor ki 18 Ekim’i beklemeden saatler önce, an itibariyle Apple’ın yeni iPhone serisini ve akıllı saatini satın alabilirsiniz.

Apple Premium Mağazaları'nda Satılıyor!

Yani Türkiye’de Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 satışları bu geceden itibaren başlamış oldu. Ancak sadece Apple Premium mağazalarının Troy ve Gürgençler bayileri 16-17 Ekim gecesi saat 00.00'da yeni iPhone’lara kapılarını açtı. Eğer hemen yeni bir iPhone ya da yeni bir Apple Watch satın almak istiyorsanız Ankara, Mersin, Konya, Antalya, İzmir, İzmit şehirlerindeki Apple Premium Mağazaları'nı ziyaret edebilirsiniz.