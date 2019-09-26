iPhone 11 Serisinin Türkiye Onarım Ücretleri Yayınlandı!

Apple'ın yeni iPhone 11 serisi, geçtiğimiz günlerde yurt dışında satışa sunuldu. Yeni modellerin Türkiye satış fiyatları hala açıklanmamış olsa da, modellere ait garanti dışı onarım ücretleri açıklandı!

Kılıfları Hazır Edin! iPhone 11 Serisinin Garanti Dışı Onarım Ücreti Cep Yakıyor

Öncelikle yeni modeller hakkında bilgi sahibi değilseniz iPhone 11 için buraya, iPhone 11 Pro Max için buraya tıklayarak inceleme videolarımıza göz atabilirsiniz.

Genel olarak tanıttığı iPhone modellerini ülkemizde biraz daha geç satışa sunan Apple, bu sene de benzer bir politika izleyecek gibi gözüküyor. Yurt dışında bazı pazarlarda satışa sunulan yeni modeller, ülkemizde ön sipariş aşamasına dahi gelmedi. Bununla birlikte şirketin iPhone Onarımı ve Servisi ekranında, yeni modellere ait garanti dışı onarım ücretleri yayınlandı. Evet, cep yakacak.

iPhone 11 Serisi Ekran Değişim Ücretleri

Güncellenen tabloya baktığımızda yeni serinin ekran değişim ücretleri şu şekilde;

iPhone 11 Ekran Değişimi: 1.349,00 TL

iPhone 11 Pro Ekran Değişimi: 1.899,00 TL

iPhone 11 Pro Max Ekran Değişimi: 2.190,00 TL

Bununla birlikte tablonun ilerleyen zamanlarda güncellenebileceğini belirtelim. Şirketin resmi sayfasındaki fiyatları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 11 Serisi Batarya / Pil Değişim Ücretleri

Güncellenen tabloya baktığımızda yeni serinin batarya / pil değişim ücretleri şu şekilde;

iPhone 11 Pil Değişimi: 449,00 TL

iPhone 11 Pro Pil Değişimi: 449,00 TL

iPhone 11 Pro Max Pil Değişimi: 449,00 TL

Bununla birlikte tablonun ilerleyen zamanlarda güncellenebileceğini belirtelim. Şirketin resmi sayfasındaki fiyatları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 11 Serisi Diğer Hasar Onarım Ücretleri

Güncellenen tabloya baktığımızda yeni serinin diğer hasar onarım ücretleri şu şekilde;

iPhone 11 Diğer Hasar Onarım: 3.799,00 TL

iPhone 11 Pro Diğer Hasar Onarım: 5.299,00 TL

iPhone 11 Pro Max Diğer Hasar Onarım: 5.799,00 TL

Bununla birlikte tablonun ilerleyen zamanlarda güncellenebileceğini belirtelim. Şirketin resmi sayfasındaki fiyatları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Söz konusu ücretlerin hasara ve şirketin politikalarına göre değişkenlik gösterebileceğini ve kesinlik taşımadığını belirtelim.