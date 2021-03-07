iPhone 11 Su Dayanıklılığı ile Şaşırttı: 6 Aydır Göldeydi!

6 ay boyunca gölde kalan iPhone 11 su dayanıklılığı ile akıllı telefon kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. Peki, Apple'ın uzun bir süre boyunca gölde kalmış akıllı telefonu ne kadar hasar gördü? Bu hasar, normal akıllı telefonlara göre ne kadar kritik öneme sahip bir hasardı?

iPhone 11 Su Dayanıklılığını Gözler Önüne Seren Olay

Bir dalgıç, British Columbia'da yer alan bir gölün dibinde neredeyse 6 ay boyunca su altında kalmış bir iPhone 11 keşfetti. Serbest dalış yapan Clayton Helkenberg ve onun eşi Heather, kayıp eşyaları bulmak ve çöpleri temizlemek amacıyla göllerin dibine kadar inmek gibi bir hobiye sahiptir. Perşembe günü yayımladıkları videoda ise Harrison Lake'in dibinde bir iPhone keşfettiklerini açıkladılar.

CBC'nin haberine göre akıllı telefon bulunduğunda ciddi oranda hasar görmüştü. Clayton, akıllı telefonu evine götürdüğünü, telefonun üzerindeki kiri temizlediğini ve telefonu açtığını söyledi. Telefonun açılma hızının ise oldukça şaşırtıcı olduğunu söyleyen Clayton, mikrofon ve hoparlör tarafında bazı sorunlar olduğunu belirtti.

Dalgıçlar, akıllı telefonun sahibi ile iletişim kurmak için sim kartını iPhone 11'den çıkarıp başka bir telefona taktı. Telefonun sahibi Vancouver'da yaşamını sürdüren Fatemesh Ghodsi isimli bir vatandaştı.

Akıllı telefon sahibi ile iletişime geçmeyi başaran dalgıçlar, akıllı telefonu sahibine teslim etti. Keşfedilen iPhone'un eylül ayında bir tekne yolculuğu gerçekleştirirken düştüğünü ancak telefonun düşmeden hemen önce içerisinde Ghodsi'nin fotoğraflarının da telefonda yer aldığı bilgileri aktarıldı.

Ghodsi, akıllı telefonu dengesini kaybettiği için tutamadığını, bu nedenle de suya düştüğünü söyledi. Yetkililer, ona iPhone'ununu suda bulmanın olanaksız olduğunu söyleyerek Ghodsi'nin akıllı telefonunu gölün dibinde bırakmasını sağladı. iPhone'ununu gölde kaybeden Ghodsi, daha sonra başka bir akıllı telefon satın almak zorunda kaldı.

Gölde kaybolan iPhone'un sahibi, eski numarasından bir mesaj aldığında arkadaşlarının ona şaka yaptığını düşündü fakat en nihayetinde akıllı telefonu teslim almak için dalgıçların davetine karşılık vermeye ikna oldu. Ghodsi, dalgıçların telefonu teslim etmek için kendisiyle iletişime geçtiğinde şoke olduğunu da sözlerine ekledi.

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