iPhone 11 Üretimi Bakın Nerede Yapılacak: Apple Çin’den Vazgeçti!

Uzun bir süredir tartışma konusu olan iPhone 11 üretimi, sonunda nerede yapılacağı ile ilgili belirsizlikleri bitirdi. Apple tarafından alınan yeni bir karar sonucunda, Hindistan yeni üretim yeri oldu. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Hindistan Ticaret Ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Apple'ın Hindistan'daki Foxconn fabrikasında iPhone 11 üretimine başladığını büyük bir gururla açıkladı. Ona göre bu durum, üretimin Çin'den Hindistan'a kayması için büyük bir fırsattı. Fakat işin özüne baktığınızda zaten iPhone XR üretimi Hindistan'da gerçekleşiyordu.

iPhone 11 üretimi Hindistan merkezli olacak

Bildiğiniz üzere Donald Trump sürekli olarak Çin konusunda saldırgan davranıyor. Özellikle de bu ülkenin ürünlerini istemediği gibi aynı zamanda üretimin burada yapılmasına çok karşı çıkıyor. Fakat ABD'li şirketler İlk başlarda onun bu görüşüne pek yakın davranmadı.

Donald Trump ve diğer hükümet üyeleri tarafından verilen kararlara ilk karşı çıkanlar arasında, Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyordu. Ancak pes eden şirketlerden ilki Apple oldu. Ayrıca ABD'li teknoloji devi Hindistan'da ürettiği Akıllı telefonlarda yerel müşterileri için % 22 gibi bir vergi imkanı sunuyor.

Genel olarak bakıldığında aslında bu sadece şirketin Hindistan'da üretim yapması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda üretimin çok kesin bir şekilde Çin'den Hindistan'a doğru kayacağı görülüyor. Henüz Çin konuyla ilgili net bir açıklama yapmasa bile muhtemelen bu durumdan pek hoşnut olmayacak. Sizce Apple tarafından alınan bu Çin'i devre dışı bırakma projesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.