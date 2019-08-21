iPhone 11, USB Type-C Şarj Adaptörü ile Gelebilir

iPhone 11'in tanıtılmasına çok az bir zaman kala yepyeni bir sızıntı geldi. Apple'ın bu yıl tanıtacağı iPhone modellerinin kutusundan USB Type-C şarj adaptörü çıkabilir.

Geçtiğimiz aylarda iOS 13'ün beta sürümünde ortaya çıkan ancak adından çok bahsedilmeyen USB Type C portu hakkında ChargerLAB, yeni bir rapor yayınladı. ChargerLab'a göre, Apple yeni iPhone modellerinde 5 Watt'lık şarj adaptörünü kullanmayacak.

Şu an piyasada bulunan iPhone 8 ve üst modellerde hızlı şarj desteği bulunmakta ancak iPhone'ları hızlı şarj etmek için yeni bir şarj adaptörü satın alınması gerekmekte. iPhone'lar kutudan çıkan şarj adaptörü ile çok geç şarj olmakta. Kullanıcıların sürekli Apple'ı eleştirdiği bu konu artık tarihe karışabilir.

ChargerLab yayınladığı raporda, iPhone 11'in kutusundan USB Type-C adaptörünün çıkacağını söyledi. iPhone kullanıcılarının sürekli muzdarip olduğu şarj sorunu çözülecek gibi gözüküyor.

USB Type-C portu şu anda sadece Apple'ın Macbook'larında ve iPad Pro'larında bulunmakta. Yeni iPhone modelleri 10 Eylül 2019'da tanıtılmasına kesin gözüyle bakılmakta.

Apple'ın iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11R olmak üzere toplam üç adet yeni iPhone modeli tanıtması beklenmekte. iPhone 11'in Mate 20 Pro'da bulunan kamera tasarıma benzeyeceği gelen sızıntılar arasında yer almakta.

Son olarak iPhone 11'in ekrana gömülü Touch ID teknolojisi ile geleceği konuşulmakta. Apple'ın yeni iPhone modelleri hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!