iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Su Dayanıklılık Testinde

Apple'ın geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri su dayanıklılık testinde. Cnet isimli internet sitesi iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun suya dayanıklı olup olmadığını test etti. Sonuçlar yeni iPhone modellerini alacak olan kullanıcıları şaşırttı.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Suya Dayanıklı mı?

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro özel olarak hazırlanan bir telefon tutucuya monte edildi ve suyun derinliklerine doğru gönderildi. Akıllı telefonlar suyun derinliklerine gönderilmeden önce kronometre başlatıldı. Toplamda 30 dakika boyunca 4 metrelik suyun altında kalan yeni iPhone modelleri testi başarı ile geçmeyi başardı.

Cihazların sudan çıktıktan hemen sonra çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti. Cnet çalışanları iPhone modellerini bu kez 12 metre derine gönderdi. iPhone modelleri 12 metre derinlikte toplamda 30 dakika kaldı. Cihazları test eden çalışanlar iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun sorunsuz bir şekilde çalıştığını gözlemledi ancak tek bir sorun ortaya çıktı. Cihazların hoparlörleri 12 metrelik suya dayanamadı ve sesi kısık şekilde dışarı vermeye başladı.

Hemen aşağıdan Cnet'in hazırlamış olduğu videoya ulaşabilirsiniz.