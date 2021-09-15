iPhone 11 ve iPhone 12 Fiyatları Ucuzladı

Apple'ın dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği çevrim içi etkinlik sırasında yeni iPhone 13 modelleri ile karşılaştık. Yeni modellerin tanıtımı ile birlikte iPhone 11 ve iPhone 12 fiyatlarında indirime gidildi. Peki bu iki modelin güncel satış fiyatları ne kadar oldu?

iPhone 11 ve iPhone 12 Fiyatları İndirime Girdi

Geçtiğimiz sene iPhone 12 modellerinin tanıtılması ile iPhone 11 ve iPhone XR modellerinde 100 dolar indirim yapan Apple, şimdi benzer bir adımı iPhone 11 ve iPhone 12 modelleri için attı. Yeni modellerin tanıtılması ile birlikte iPhone 11 499 dolar, iPhone 12 ise 599 dolar başlangıç fiyatı ile güncellendi. Bu, her iki model için de 100 dolar fiyat indirimi anlamına geliyor.

iPhone SE (2020) halen 399 dolar fiyat etiketine sahipken, iPhone XR ise resmi olarak satıştan kaldırıldı. Yani iPhone XR bugünden itibaren Apple'ın resmi satış kanallarından edinilemeyecek. Neyse ki halen diğer mağazalar üzerinden edinebiliyor olacaksınız.

Tıpkı geçen sene olduğu gibi, yurt dışında yapılan bu resmi fiyat indirimi ülkemizdeki fiyatlara yansımadı. Yani iPhone 11'in çıkışından bu yana resmi satış fiyatı 200 dolar kadar ucuzlamış olsa dahi, bu iki yıl içerisinde fiyat indirimine yönelik herhangi bir adım atılmadı. Yine de bu indirimin diğer çevrim içi ve fiziki kanallar aracılığı ile satış yapan mağazalara yansıması muhtemel olabilir. Yine de kesin bir sonuca varmamakta fayda var.

Apple iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

24 Eylül 2021 itibarıyla ön satışa sunulacak olan modellerin 01 Ekim 2021 itibarıyla resmi olarak mağazalarda yer alacağı duyuruldu. Tanıtılan modellerin tüm varyantlarına ait fiyat bilgisini hemen aşağıdaki listemizden görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için ilgili içeriğimize göz atmayı unutmayın.

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?