Yeni Bir Uygulama Sayesinde iPhone 11 ve Üzerinde 48MP Çekim Yapmak Mümkün

Üçüncü parti kamera uygulaması Camera+ 2, yakında çıkacak iPhone 14 Pro veya iPhone 14 Pro Max olmadan bile iOS'ta 48 MP fotoğraflar çekebilmeyi mümkün kıldı. LateNiteSoft, abonelik tabanlı bir model sunmanın yanı sıra ileriye dönük olarak uygulamanın maliyetini artırdı.

LateNiteSoft, şimdiye kadar dağıttığı sürümden birkaç değişiklik yapan kamera yazılımının bir yükseltmesi olan Camera+ 2'yi tanıttı. Kaydolabilmek için, Camera+ 22'nin çalışması adına iOS 15.0, iPadOS 15.0 ve watchOS 6.0 veya sonraki bir sürüm gerekir. Ek olarak, uygulama iOS'ta 165.9 MB'lık bir indirme boyutuna sahip.

Geliştiricinin bu uygulaması, insanların standart 12MP fotoğrafları 48MP'ye yükseltmesine olanak tanıyan bir özellik olan UltraRes'i içeriyor. Tesadüfen midir bilinmez 48MP, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in doğal olarak çekim yapabileceği çözünürlükle aynı. LateNiteSoft'a göre UltraRes özelliği, milyonlarca fotoğrafı beslediği bir makine öğrenme algoritması kullanıyor.

iPhone'larda 48MP Fotoğraf Deneyimi

Sonuç olarak geliştirici, UltraRes fotoğraflarının tam çözünürlükte bile yerel 12MP fotoğraflar kadar keskin kalması gerektiğini iddia ediyor. Ayrıca geliştiricinin UltraRes algoritmasını, yalnızca en son iOS ve iPadOS cihazlarıyla da olsa mevcut fotoğraflara uygulayabilirsiniz. LateNiteSoft özellikle iPhone 11, 9. Nesil iPad, iPad mini 6 ve 3. Nesil iPad Pro veya daha yeni modellerin UltraRes kullanmasına izin veriyor.

Bu arada LateNiteSoft, özellikle daha büyük görüntüleme cihazları için Camera+ 2 ile kullanıcı arayüzünü de revize etti. Öte yandan geliştirici ayda 3,99 ABD dolardan başlayan bir abonelik modelini benimsiyor. Alternatif olarak, 17,99 ABD Doları karşılığında yıllık abonelik ve 24,99 ABD Doları karşılığında ömür boyu abonelik satın alınabiliyor.

Siz de 48MP fotoğraf deneyimini erkenden deneyimlemek istiyorsanız Camera+ 2'yi şimdi iOS, iPadOS ve watchOS'ta indirilebilirsiniz.