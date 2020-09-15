iPhone 12 Ekran Özelliklerine İlişkin Üzen Gelişme

Bazı raporlar iPhone 12’nin 120Hz’e kadar yenileme hızına ulaşan ekrana sahip olacağını tahmin ediyordu. Çok geçmeden iPhone 12’nin 120Hz ekran desteklemeyeceği iddiaları ortaya atıldı. Şimdi tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan yeni bir rapor, iPhone 12’nin 120Hz ekranla gelmeyeceğini söylüyor. Araştırma notuna göre, 5.4 inç iPhone 12’nin biraz daha dar çentiğe sahip olması bekleniyor.

Apple, bugün TSİ 20.00’de başlayacak bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikte yalnızca yeni Apple Watch ve iPad Air modellerinin tanıtılması bekleniyor. Kuo, yeni iPad Air’ın yan tuşa yerleştirilen Touch ID ile geleceğini ve Apple Watch’un kan oksijen takibi özelliğine sahip olacağını doğruladı.

Apple Time Flies Etkinliği Apple Watch Series 6 ve Yeni iPad Air'a Odaklanacak

Kuo, Apple’ın Time Flies/Zaman Uçup Gidiyor etkinliğinde iPad Air ve Apple Watch Series 6’ya odaklanacağını savunuyor. Apple Watch Series 6’nın form faktöründe hiçbir değişiklik olmayacağını da ekliyor. Ayrıca hem Apple Watch hem de iPad Air’ın Eylül ayı ortasında seri üretime girmesi bekleniyor. Kuo, yeni iPad modellerinin yana yerleştirilen parmak izi okuyucu ile geleceğini söylüyor. Belki de bu, Apple mühendislerinin iPad’i daha şık hale getirmesine ve biraz da olsa yerden tasarruf etmesine yardımcı olacak.

iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple’ın iPhone 12 serisini Ekim ayında tanıtması bekleniyor. Daha dar çentik bölümüne sahip olacak 5.4 inçlik yeni bir iPhone göreceğiz. Daha önce belirtildiği gibi Kuo, iPhone 12 serisinde hiçbir modelde 120Hz ekran beklemiyor. Son olarak Kuo, iPhone 12 serisinin seri üretimlerinin Ekim ayında başlayacağını iddia ediyor.