iPhone 12, 15 Eylül'de Tanıtılmayabilir!

Apple geçtiğimiz saatlerde 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan yeni çevrim içi etkinliğini duyurdu. Pek çok kişi bu etkinlikte iPhone 12 ailesinin de tanıtılmasını bekliyor. Öte taraftan bazı önemli kaynaklara göre iPhone 12 serisinin tanıtımı beklediğimizden daha ileri bir tarihte gerçekleşebilir!

iPhone 12 Tanıtım Tarihi: Ne Zaman Tanıtılacak?

Bloomberg bünyesinde görev alan Mark Gurman tarafından yapılan yeni bir paylaşıma göre 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan çevrim içi etkinlikte şirketin yeni akıllı saat ve tablet modelleri ile karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.

- Apple Watch Series 6

- Apple Watch SE (?)

- Apple iPad Air 4

- Apple iPad Nesil 8 (?)

Öte taraftan pek çok kişinin heyecanla beklediği iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max bu etkinlikte tanıtılmayabilir.

Gurman'a göre iPhone 12 ailesi çeşitli sebeplerden ötürü en erken ekim ayında tanıtılacak. Aslında buna benzer başka iddiaları da gördüğümüz için bunun çok şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Bu noktadaki temel senaryolar ise şu şekilde:

- Etkinlikte iPhone 12 ailesi tanıtılacak ancak önceki dönemlere kıyasla daha geç satışa sunulacaklar.

- Etkinlikte iPhone 12 ailesi tanıtılmayacak ve birkaç haftalık gecikme ile tanıtılacaklar.

- Etkinlikte iPhone 12 ailesi tanıtılacak ve kısıtlı stoklar ile normal takvimde satışa sunulacaklar.

Bu süreçte yeni modeller hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak sizler için derlediğimiz yazıya ulaşabilirsiniz. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.