iPhone 12, 4K 240fps Video Çekme Yeteneğine Sahip Olacak

Apple iPhone 12 kutu içeriği ile gündemde. Telefonun özellikleri yavaş yavaş belli oluyor. iPhone 12’nin ekran özelliklerinin ardından kamera özellikleri sızdırıldı. Söylentilere göre, iPhone 12 serisi 4K 240fps kalitede video çekimleri yapabilecek. iPhone 12 kamera özellikleri haberimizde.

iPhone 12 Kamera Özellikleri

4K 60fps video kaydı, neredeyse tüm amiral gemisi akıllı telefonlar için standart oldu. Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 serisi 4K 120fps hatta 4K 240fps kalitede video kaydı yapacak. Kaynaklar, iOS 14’ün beta sürümünde ilgili modları keşfetti. 4K 240fps modunun yavaş çekim video modu olarak kullanılacağı, 4K 120fps modunun normal çekim formatı olacağı söyleniyor. Ancak 2020 iPhone’lar 8K kalitede videolar çekemeyecek. Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili birçok Android amiral gemisi telefon 8K çözünürlükte video çekebiliyorken yeni iPhone’larda göremeyeceğiz.

iPhone 12 Ekran Özellikleri

Popüler tipster’lardan Ice Universe, Apple’ın gelecek iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max telefonlarında 120Hz ekranın kullanılacağını söylüyor. Yeni iPhone’lar daha akıcı görüntüleme deneyimi sunmakla kalmayacak, amiral gemisi Android telefonlarla kapışacak. Geçtiğimiz hafta geliştiricilere açılan iOS 14 güncellemesini yapan bazı kullanıcılar iPhone 11 Pro Max’in ekran yenileme hızı ile ilgili seçeneklere sahip olduğu konusunda geri bildirimde bulundu. iOS 14 beta indirip yükleyen 11 Pro Max kullanıcıları için ilgili seçeneklere Ayarlar - Erişilebilirlik - Dinamik Efektler altından erişilebildiğini belirtelim. Mevcut iPhone’larda en yüksek ekran yenileme hızının 60Hz olduğunu da ekleyelim.

iPhone 12 Apple Pencil ile Gelebilir

Apple, değişken yenileme hızı teknolojisi ProMotion’ı ilk olarak iPad Pro’da kullandı. Bu teknoloji ile OLED ekranlı iPhone’larda performans tepe noktaya çıkacak. Ekran yenileme hızı görüntülenen içeriğe göre dinamik olarak ayarlıyor ve akıcı kaydırma, daha hızlı tepki süresi, pil ömründen tasarruf sağlıyor. Değişken yenileme hızı teknolojisi sayesinde iPhone’ların artık Apple Pencil ile kullanılabileceği de söyleniyor.