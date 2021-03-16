iPhone 12 5G Hızı, Android Rakiplerinin Yanında Sınıfta Kaldı

iPhone 12 5G hızı, Android rakiplerine göre yeterince başarılı olamadı. Yeni bir rapora göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri, 4G iPhone'lara göre 2 veya 3 kat hız artışı göstermiş olsa da Aple'ın en yeni akıllı telefonları, 5G hızı açısından yapılan sıralamada en az 25 Android modelinin arkasından geliyor.

iPhone 12 5G Hızı Neden Android Rakiplerinin Gerisinde?

Akıllı telefon üreticileri, kullanıcıların mobil deneyimini iyileştirmek üzere 5G teknolojisini uygulamada elini çabuk tutuyor. Google ve Apple, kullanıcıları için geçen sonbaharda 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. OpenSignal'ın araştırması ise akıllı telefonları 5G hızı bakımından başarısına göre sıralıyor.

Yeni 5G modelleri 5G'nin avantajlarını da beraberinde getiriyor. Apple ve Google daha önce tüm iPhone ve Pixel modelleri 4G teknolojisi ile piyasaya sürerken 2020'nin sonlarında iPhone 12 serisi ve Pixel 5 ile kullanıcıları 5G teknolojisiyle buluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 5 akıllı telefon markasını karşılaştırırsak Apple kullanıcılarının indirme hızında en büyük artışı yaşadığını görebiliriz. Apple kullanıcıları, 5G sayesinde 4G'ye kıyasla 2 veya 3 kat daha hızlı indirme hızı elde etti. OpenSignal'ın analizinde yer alan diğer modeller arasındaki en önemli farkı ise LG kullanıcılarının 1,7 kat, OnePlus ve Google kullanıcılarının 1,4 kat hız artışı yaşaması oldu.

Apple kullanıcılarının 5G'nin mevcut olduğu bölgelerde indirme hızı bakımından Samsung kullanıcılarından %18 daha yavaş bir indirme hızına sahip olduğu görülüyor. OnePlus ve Google kullanıcıları, Apple kullanıcılarına göre 4G indirme hızından iki kat daha hızlı bir indirme deneyimine sahip oluyor.

Samsung'un akıllı telefonları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en hızlı indirme hızına sahip ilk 25 akıllı telefon modelinin %60'ını oluşturuyor. Yakın bir zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy S21 5G, 56 Mbps ile en yüksek indirme hızına sahip model olarak öne çıkıyor. Diğer iki S21 modeli de ilk 10'da yer alıyor.

OpenSignal'a göre iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sırasıyla 36,9 Mbps ve 36,2 Mbps hızlara sahip olduğundan listenin ilk 25'inde yer alamıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'nin ise sırasıyla 26,9 Mbps ve 32,9 Mbps hızlara sahip olduğu aktarıldı.

Araştırma, Apple cihazlarının 5G teknolojisi ile hız açısından önemli bir boyut atladığına işaret ediyor olsa da Android rakiplerinin yanında çok da başarılı olamadığını gösteriyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.