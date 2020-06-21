iPhone'cular Toplanın: 5G Yongalarının Üretimi iPhone 12 İçin Başlıyor

Neredeyse her gün hakkında farklı bir iddia ortaya atılan iPhone 12 için önemli bir gelişme yaşandı. TSMC, çok kısa bir süre içerisinde tanıtılması planlanan iPhone 12’lerde tercih edilecek yeni yonga setinin üretimine Haziran içerisinde başlıyor. Hadi gelin detaylara beraber bakalım.

Gelen son dakika haberlerine göre TSMC, 5G modeme sahip olacak A14 Bionic yonga setlerini yakın bir zamanda üretecek. Şimdilerin popüler 5 nm mimarisine sahip olması beklenen yonga setleri, yüksek verimlilik ve güç sunmasıyla biliniyor. Diğer iPhone modellerinde de A13 Bionic yonga setleri, 7 nm mimariyle kullanılmıştı ve çok beğenilmişti. Mevcut yonga setlerinde mm kare başına 96,5 milyon transistör yer alacak ve böylece çok daha güçlü bir hale gelecek.

iPhone 12 yonga setleri Samsung ile yarışacak

Gerçek hesaplama yapabilmeniz için A13 Bionic’te toplamda 8,5 milyar transistör yer aldığını hatırlatalım. Buna ek olarak 5 nm mimarisiyle üretilmesi beklenen A14 Bionic’lerde mm kare başına 171,3 milyon transistör bulunacak ve böylece işlemcinin hızlı olması desteklenecek.

Bazı akıllı telefon modellerinde aşırı derecede ısınma olduğu biliniyor. Ayrıca ciddi bir enerji tüketimi de mevcut. Fakat iPhone 12 modellerinde kullanılacak yeni yonga setleri ile birlikte ısınma problemi tarihe gömülecek. Buna ek olarak çok daha düşük bir enerji tüketimi sağlanacak.

Apple şirketinin üreteceği yeni akıllı telefondan bahsetmişken Samsung ile ilgili detay vermeden olmaz. Şirketin yeni yonga setleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu, iki şirket arasında rekabet yaşanacağını gösteriyor. 2020 yılında gerçekten de çok büyük bir yonga seti mücadelesi yaşanacak. Bakalım Apple iPhone 12 ve diğer Samsung modellerinde nasıl bir 5 nm teknolojisi bizi bekliyor olacak. Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.