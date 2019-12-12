iPhone 12 Ailesi Fiyatı ile Şaşkına Çevirecek

Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı yeni iPhone modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Apple Analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

2020 iPhone Modelleri Fiyatları ile Dikkatleri Üzerine Toplayacak

Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin daha yüksek özelliklere sahip olmasına rağmen fiyatının yüksek olmayacağını söyledi. "Apple fiyatı önemli ölçüde artırmayacak" diyen Kuo, yeni iPhone modellerinin şimdiki iPhone modellerinden 50 dolar fazla olacağını açıkladı.

Kuo'ya göre yeni iPhone modellerinin fiyatları çok yüksek olmayacak ve cihazlarda 5G teknolojisi yer alacak. Apple gelecek yıl 5.4, 6.1 ve 6.7 inç büyüklüğe sahip üç yeni akıllı telefon tanıtabilir. Apple'ın yeni iPhone modellerinde hangi özelliklerin bulunacağı henüz bilinmiyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6 GB RAM'e sahip olacağı söylenmekte. iPhone 12 Pro'nun ortalama 1,499 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Yeni iPhone Modelleri Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni iPhone modellerinin Eylül 2020'de tanıtılması bekleniyor. Apple her yıl Eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon modellerini kullanıcıların beğenisine sunmakta.