iPhone 12 akıllı veri moduna sahip olabilir. iPhone 12 serisinin tanıtımına sayılı günler kala sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yeni iPhone modelleri ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Yaşanan son sızıntıya göre yeni iPhone modellerinde akıllı veri modu yer alabilir. Peki önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan yeni iPhone modellerinde yer alacağı iddia edilen akıllı veri modu ne işe yarayacak? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

iPhone 12 Akıllı Veri Modu Nedir?

iPhone 12 modellerinde yer alan 5G bağlantısı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. iPhone 12 serisinin tamamında 5G bağlantı desteği yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak iPhone 12 serisi mmWave desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Diğer ülkelerde satışa sunulan iPhone modelleri yalnızca 6Ghz altı 5G bağlantı desteği sunacağı söyleniyor. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre iPhone 12 akıllı veri modu sunacak.

Kang kullanıcı ismine sahip olan Weibo kullanıcısı, önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerinde 5G bağlantısı ile ilgili bir modun yer alacağını iddia etti. Kang, iPhone 12 serisinde bulunacak yeni modun otomatik olarak 4G ve 5G bağlantısı arasında geçiş yapacağını belirtti. iPhone 12 akıllı veri modu sayesinde uygulamaya bağlı olarak 4G bağlantısı ile 5G bağlantısı arasında geçiş yapacak.

Çok fazla bant genişliği gerektiren bir uygulama kullanılırken cihaz 5G bağlantısına geçiş yapacak. Eğer çok fazla bant genişliği gerektirmeyen bir uygulama kullanılıyorsa cihaz 4G bağlantısını kullanacak. Ayrıca büyük bir dosya indirirken veya 4K çözünürlüğünde bir video izlerken cihaz otomatik olarak 5G bağlantısını kullanacak.

Kang tarafından ortaya atılan iddia doğru ise söz konusu mod iPhone 12 serisinin daha fazla pil ömrü sunmasına yardımcı olacak. Şu anda 5G bağlantısından sunulan bant genişliğinden yararlanabilen çok az uygulama bulunuyor ve 5G bağlantısı pil ömrünü olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebepten ötürü söz konusu modun cihazda yer alması oldukça mantıklı olacaktır.

iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile iPhone 12 modellerinin tanıtım tarihi ertelenmişti. Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 12 tanıtım tarihini açıkladı. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni iPhone modelleri 13 Ekim 2020 tarihinde tanıtılacak. Apple tarafından 13 Ekim tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max olmak üzere toplamda dört yeni iPhone 12 modelini tanıtması bekleniyor.