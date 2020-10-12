iPhone 12 Yılların Sorununa Parmak Basacak!

Apple oldukça kısa bir süre sonra iPhone 12 ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öte taraftan lansmana sayılı saatler kalmışken yeni sızıntılarla karşılaşmaya devam ediyoruz ve bunlardan birisi iPhone 12'nin batarya tarafında bazı iyileştirmeler ile geleceğini işaret ediyor.

iPhone 12 Bataryası Kaç mAh Olacak?

13 Ekim tarihinde düzenlenecek olan çevrim içi lansman sırasında iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılan dört yeni modelle karşılaşmayı bekliyoruz. Bu noktada lansmana sayılı saatler kalmış olsa da sızıntılar ve raporlar gelmeye devam ediyor.

İlk sızıntı serinin en küçük modeli olan iPhone 12 Mini ile ilgili. Bu modelde daha sıkı düzenlenmiş bir TrueDepht sisteminin olacağı iddia ediliyor ve bu şekilde yatay olarak daha küçük ancak dikey olarak daha geniş bir çentik ile karşılaşacağız gibi gözüküyor.

Diğer bir sızıntı ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini kapsıyor. Bu iki modelin 3x Optik Zoom ve 30X Dijital Zoom ile kutudan çıkacağı belirtiliyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 ise yazılımsal iyileştirmelerle daha iyi yakınlaştırma sunacak gibi gözüküyor.

Son sızıntı ise tüm iPhone 12 ailesine odaklanıyor. Buna göre tüm modeller yüzde on daha büyük batarya ile gelecekler ki, bu da normalden bir saat daha uzun batarya ömrü anlamına gelmelidir. Buna ek olarak işlemci tarafında yapılacak iyileştirmelerle birlikte bu süre daha uzun olabilir. Yani bir önceki seri ile kıyaslandığında iki ya da üç saatlik daha uzun bir batarya ömrü mümkün hale gelecek gibi gözüküyor.

iPhone 12 Kamerası Nasıl Olacak?

Kameralardaki ana sızıntılar iPad Pro 2020 modellerinde yer alan LiDAR Sensör üzerinde yoğunlaşıyor. Bu derinlik sensörü, mesafeyi ve dolayısı ile derinliği daha iyi ölçebilir ve artırılmış gerçeklik noktasında çok daha başarılı bir deneyim sunabilir.

- Apple iPhone 12: İkili Kamera Kurulumu - LiDAR yok.

- Apple iPhone 12 Max: İkili Kamera Kurulumu - LiDAR yok.

- Apple iPhone 12 Pro: Üçlü Kamera Kurulumu + LiDAR Sensör.

- Apple iPhone 12 Pro Max: Üçlü Kamera Kurulumu + LiDAR Sensör.