iPhone 12 Çıkış Tarihi Ertelendi! iPhone 12 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Dünya genelinde merakla beklenen iPhone 12 serisinin daha geç bir tarihte piyasaya sürüleceği ile ilgili birtakım söylentiler bulunuyordu. Apple CFO'su Luca Maestri tarafından yapılan açıklama ile birlikte iPhone 12 serisi için erteleme kararı söylentileri doğrulandı. iPhone 12 çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

iPhone 12 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz günlerde Qualcomm tarafından paylaşılan raporda iPhone 12 serisinin ertelenebileceği ile ilgili ipucu bulunuyordu. Apple CFO'su Luca Maestri tarafından yapılan açıklama ile birilikte iPhone 12 serisinin ertelendiği resmi olarak doğrulandı.

Her yıl eylül ayında piyasaya sürülen iPhone modelleri, bu yıl eylül ayında satışa sunulmayacak. Apple CFO'su Luca Maestri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre iPhone 12 serisi birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürülecek. Bu da yeni iPhone modellerinin ekim ayında satışa sunulacağı anlamına geliyor.

Apple CFO'su Luca Maestri, erteleme kararının sebebini açıklamadı ancak bunun sebebi yeni tip koronavirüs salgını olabilir. Yeni tip koronavirüs salgını her sektörde olduğu gibi akıllı telefon sektörünü de olumsuz etkiledi. Pek çok ürün yeni tip koronavirüs salgini nedeni ile ertelendi ve hatta uluslararası etkinlikler iptal edildi.

iOS 14 Ne Zaman Çıkacak?

WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 14'ün final sürümü Eylül ayında iPhone 12'nin tanıtımı ile birlikte indirmeye sunulacak. iOS 14 beta sürümünü yükelemek istiyorsanız iOS 14 beta indirme ve yükleme rehberi isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Apple tarafından alınan erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 12 serisinin daha geç bir tarihte satışa sunulması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.