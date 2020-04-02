iPhone 12 Çıkış Tarihi Ertelenmeyebilir

iPhone 12 ertelenme haberlerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple'ın en büyük tedarikçilerinden bir tanesi, iPhone 12 çıkış tarihi olarak belirlenen sonbahar aylarının hala geçerli olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs sebebiyle yaşanan birçok lojistik probleme karşın, iPhone 12'nin beklenen zamanda piyasada olacağı konuşulmaya başlandı. Apple'ın en büyük tedarikçisi konumunda olan Foxconn, yatırımcılarına yaptığı açıklamada telefonun üretiminde şimdilik herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Foxconn Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Alex Yang, her şeyin yolunda gittiğini ve planın beklendiği gibi işlediğini aktardı.

Dünyanın en önemli ekonomi mecralarından bir tanesi olan Bloomberg'e konuşan Yang, "Biz ve endüstri mühendisleri, seyehat yasakları sebebiyle yaşanan boşluğu kapatabilmek için çalışıyoruz. Aradaki farkı kapatabilecek seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalarda ya da aylarda öngöremediğimiz durumlar olursa çıkış tarihini tekrar düşünebiliriz. Hala erteleme masada." dedi.

iPhone 12 ertelenecek mi?

Daha önceki iPhone modellerinde olduğu gibi iPhone 12'nin de Eylül ayında piyasadaki yerini alması bekleniyordu. Çin'de fabrikaların uzun süre çalışmaması ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar sonrasında, telefonun ertelenebileceği haberlere konu olmuştu.

iPhone modelleri üretilirken Çin en önemli parça tedarikçisi konumundayken, Çin'in yanı sıra İtalya, İsviçre, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan parçalar da kullanılıyordu. İsmi geçen bütün ülkelerde koronavirüs sıkıntısı giderek yükselirken, birçok teknoloji üreticisi zor duruma düşmüştü.

Daha önce yayınlanan raporlarda iPhone 12'nin tanıtım tarihinin ve piyasaya sürülme tarihinin daha ileri tarihlere alınabileceği belirtilmişti. Buna rağmen bugün Foxconn'dan gelen açıklama ile buna gerek kalmayacağı ifade edildi.