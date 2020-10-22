iPhone 12 Satışa Sunulması İle Beraber Dolandırıcılık Arttı!

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıttı. Kaspersky araştırmacıları, iPhone 12 serisinin satışa sunulması ile beraber dolandırıcılık faaliyetlerinin de arttığını belirtti. Kaspersky uzmanları, dolandırıcıların kurbanı olmamak için kullanıcılara oldukça önemli bazı tavsiyelerde bulundu.

iPhone 12 Satışa Sunulmasıyla Birlikte Dolandırıcılık Neden Arttı?

iPhone 12 piyasaya sürülmesi ile beraber dolandırıcılık faaliyetleri arttı. Dünya genelinde popüler siber güvenlik şirketi Kaspersky, 2020 yılının ilk dokuz ayında dolandırıcıların sürekli Apple kullanıcıları ve hesapları ile ilgilendiğini açıkladı. Örneğin, her ay Kaspersky araştırmacıları, dünya genelinde Apple şirketinden bahseden 100 civarında şüpheli domain tespit etti. Araştırmacılar tarafından tespit edilen web sitelerin büyük bir kısmında kullanıcıların Apple kimliklerini ve şifrelerini girmesi gerektiği belirtildi.

Kaspersky araştırmacıları tarafından tespit edilen kötü niyetli web siteler özellikle eylül ayında hızlı bir şekilde artmaya başladı. Eylül ayı ile beraber önemli ölçüde artan kötü niyetli domainlerin sayısı, eylül ayının sonunda 1950'ye yükseldi. Bilgisayar korsanları, söz konusu web siteler aracılığı ile kullanıcıların Apple kimliklerini ve şfirelerini çalmayı amaçlıyor. Açıklanan kötü niyetli web site sayısı kullanıcıları oldukça endişelendirdi.

Söz konusu kaynakları analiz eden Kaspersky uzmanları, birçok dolandırıcının kaybolan iPhone cihazlarını bulmayı teklif ettiğini, bazı dolandırıcıların ise kullanıcıların hesaplarına yeniden erişim sağlamaya yardımcı olduğunu tespit etti. Araştırmacılar tarafından tespit edilen bazı web sitelerinde Apple'ın destek hizmetlerini taklit eden kimlik avı sitelerinin de yer aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılar genellikle bu siteleri önlem olarak kullanıyor. Böylece bir domain engellendiğinde diğer domaini etkinleştiriyorlar. iPhone 12 satışa sunulması ile beraber dolandırıcılık etkinliklerinin arttığı belirtildi.

Apple kullanıcılarının çok dikkatli olması gerektiği konusunda uyaran Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Sidorina, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Sidorina, yaptığı açıklamada, "Dolandırıcıların Apple hizmetlerine olan ilgisinin yeniden artması, kullanıcıların dikkatini çeken her şeyden mutlu bir şekilde yararlanacaklarını gösteriyor. Yeni iPhone'un piyasaya sürülmesi, dolandırıcıların kötü amaçlı özellikleri yayması için mükemmel bir fırsat olabilir" ifadelerilerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, dolandırıcıların kurbanı olmamak için kullanıcılara oldukça önemli bazı tavsiyelerde bulundu. İşte uzmanlar tarafından önerilen tavsiyeler:

• "Fazla cömert görünen teklif ve promosyonlara şüpheci yaklaşın."

• "Mesajların güvenilir kaynaklardan geldiğini doğrulayın."

• "Anlık mesajlaşma programları ve sosyal ağlardaki şüpheli e-postalardan veya mesajlardan gelen bağlantılara tıklamayın."

• "Ziyaret ettiğiniz sitelerin gerçekliğini kontrol edin."

• "Güncel kimlik avı ve spam veritabanına sahip güvenlik çözümü yükleyin."