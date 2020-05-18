iPhone 12 Ekran Boyutu ve Çözünürlüğü Ne Kadar Olacak?

iPhone 12 tasarımı ve özelliklerine ilişkin sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 nasıl olacak? iPhone 12 ekran boyutu ne kadar olacak? iPhone 12 özellikleri ne olacak? iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? Tanınmış analist, tüm iPhone 12 modellerinin (iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) ekran özelliklerini sızdırdı.

Display Supply Chain Consultants’ın Kurucusu ve CEO’su Ross Young, Apple’ın tüm iPhone 12 modellerinde OLED ekran kullanacağını söylüyor. Apple, bu sene ilk kez tüm telefonlarında OLED ekran kullanacak. Apple, iPhone 12’de BOE, LG Display ve Samsung’un ekran panellerini kullanacak.

iPhone 12 Ekran Boyutları

Sızıntıya göre, iPhone 12 Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlükte Samsung üretimi 5.4 inç OLED ekran kullanacak. iPhone 12 Pro, BOE ve LG Display tarafından üretilen 6.1 inç OLED ekran panellerini kullanacak. 8-bit renkli ekran 2532 x 1170 piksel çözünürlüğe sahip olacak. iPhone 12 Pro, Samsung Display tarafından üretilen 6.1 inç OLED ekrana sahip olacak. Ekran çözünürlüğü 2532 x 1170 piksel, 10-bit renkli olacak. iPhone 12 Pro Max ekranını Samsung üretecek. Tepe modelin ekranı 6.7 inç büyüklüğünde, çözünürlüğü 2778 x 1284 piksel, 10-bit panel olacak.

Summary of iPhone 12 Display Specs pic.twitter.com/HaWSxuxMf3 — Ross Young (@DSCCRoss) May 18, 2020

Çentiksiz iPhone 12 Hayal!

Ünlü analist, tüm iPhone 12 modellerinin önceki iPhone’lara kıyasla daha küçük çentiğe sahip olmasını bekliyor. Yani çentiksiz iPhone 12 hayal olacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, 10-bit OLED ekran panellere sahip ilk akıllı telefonlar olacak ve Apple bu yeni ekranlar için muhtemelen XDR markasını (Apple Pro Display XDR) kullanacak. Ross, ayrıca iPhone 12 modellerinin hiçbirinde LTPO ekran bulunmadığından 120Hz yenileme hızına sahip olamayacaklarını ya da olacaksa yüksek yenileme hızı modunda çözünürlükten ferakat edileceğini veya daha yüksek pil tüketimi ile karşılaşılabileceğini iddia ediyor.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 12 ekranı üretiminin Temmuz 2020 sonuna kadar süreceği ve iPhone 12 lansman tarihinin biraz ileriye alınabileceği tahmin ediliyor. iPhone 12 fiyatına ilişkin de bir tahmin var. iPhone 12 fiyatı 649 dolardan başlayacak. iPhone 12 Max fiyatı 649 dolar, iPhone 12 Pro fiyatı 999 dolar, iPhone 12 Pro Max fiyatı 1099 dolar olabilir.