iPhone 12 Ekranı Soyuluyor İddiası ile Gündemde!

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlik ile tanıttığı iPhone 12 modeli ekran soyulması ile gündeme geldi. Çin'deki mağazalarda sergilenen Apple iPhone 12 modellerinin boyası soyuldu. İşte iPhone 12 ekranı soyuluyor iddiası hakkında detaylar.

Apple'ın en son amiral gemisi akıllı telefon modelinin görüntüleri paylaşıldı ve cihazın çerçevesinde bazı alanların boyasının soyulduğu ortaya çıktı. Cihazın mağazada çok fazla kişi tarafından dokunulduğunu ve bundan dolayı boyasında soyulma olduğu söyleniyor.

Boyanın sadece cihazı tutma ile soyulması bir hayli ilginç görünüyor. Sonuçta cihazı satın alanlar da telefonu sürekli ellerinde tutacak. Bu soyulma sorunu cihazı satın alanlarda da yaşanacak mı henüz bilinmiyor. Apple'ın yeni amiral gemisi modeli iPhone 12 ilerleyen günlerde dayanıklılık sorunları ile gündeme gelebilir.

Twitter'da bir kullanıcı da telefonu masaya koyduğunu ve camın kendi kendine kırıldığını iddia etti. Max Weinbach yaptığı açıklamada "Telefonum düşmedi ve hiçbir yerde bir şey yapmadım. Kelimenin tam anlamıyla telefonu yüzü aşağı bakacak şekilde bir masanın üzerine koydum ve baktığımda cam kırıldı." dedi. Hemen aşağıdan paylaşılan görüntüye bakabilirsiniz.

What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.



I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs