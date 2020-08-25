iPhone 12 Ekranı ve Kamerası 'Beklentileri' Karşılamayacak

Apple bir süredir yeni iPhone 12 ailesi ile gündeme geliyor. Şirketin önümüzdeki ay itibarıyla tanıtacağı söylenen yeni modellerin, mevcut nesile kıyasla bazı önemli iyileştirmelerle geleceğini söyleyebiliriz. Öte taraftan son sızıntılara göre beklentileri yüksekte tutmamak faydalı olabilir. Bu sızıntılar kapsamında iPhone 12 ekranı ve kamerası ile kullanıcıları tatmin etmeyebilir.

Apple iPhone 12 Özellikleri Nasıl Olacak?

Öncelikle yeni başlayanlar için ufak bir hatırlatma yapmamız gerekirse Apple'ın bu sene dört yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz:

- iPhone 12

- iPhone 12 Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

Ross Young tarafından gündeme getirilen yeni bir sızıntıya göre iPhone 12'lerde beklenen önemli özelliklerden ikisi, ne yazık ki bu sene sunulmayabilir. Bunlardan ilki 120Hz ekran yenileme hızı ile ilgili gibi gözüküyor. Young şirketin 120Hz panelleri tedarik ettiğini ancak bunun entegre devrelerini yetiştiremeyeceğini belirtiyor.

Bu durumda şirketin entegre devreler için biraz daha beklemesi ve sonuç olarak modelleri ertelemesi gerekecek. Öte taraftan bunun yerine yeni seriyi 60Hz ekran yenileme hızı ile piyasaya sürebilir ki, ikincisinin çok daha olası olduğunun altını çizmekte fayda var.

Bir diğer sızıntı ise kamera kurulumu ile ilgili. Şirketin iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde üçlü arka kamera kurulumu ve LiDAR Sensör olmak üzere toplam dört lense yer vereceği söyleniyor. Öte taraftan Young'a göre iki arka kamera ve LiDAR olmak üzere toplamda üç lens bulunacak ki, bu beklentilerin altında bir rakam.

Yine de bunun diğer pek çok sızıntı ile uyuşmadığını hatırlatalım. Yani biraz mesafeli yaklaşabiliriz. Peki siz iPhone 12 modellerinden neler bekliyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.