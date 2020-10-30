iPhone 12 Elleri Yaralıyor İddiası: Fotoğraf Geldi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 12'nin ciddi bir tasarım kusuru olabilir. iPhone 12 elleri yaralıyor iddiası ile teknoloji dünyasında gündeme oturdu. İşte iPhone 12 elleri yaralıyor iddiası hakkında detaylar.

iPhone 12 Elleri Yaralıyor Mu?

Yeni gelen bir rapor, Apple'ın 2020 amiral gemisi iPhone 12 modelinin kullanıcılarına zarar verebilecek tehlikeli derecede keskin kenarlara sahip olabileceğini öne sürdü. iPhone 12 serisi kısa süre önce piyasaya sürüldü ve iPhone 11 serisi üzerinde birkaç tasarım değişikliği ile geldi.

MyDrivers'ın raporuna göre, iPhone 12'nin ilk alıcıları, cihazdan dolayı kaynaklanan yaralanmalarının görüntülerini paylaştı. Kullanıcılara göre, iPhone 12'nin kenarları keskin ve sert. Bu da kullanıcıların avuçlarına zarar vermekte. Birkaç kullanıcı, telefonları tutmanın zor olduğunu iddia etti.

Şu anda, bu sorunlar yalnızca Çin'de ortaya çıktı. Apple tarafından bu sorular hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. iPhone 12 geçtiğimiz günlerde de soyulma iddiası ile gündeme gelmişti. Hemen aşağıdan ilgili habere göz atabilirsiniz.

iPhone 12 elleri yaralıyor iddiası hakkında yeni görüntüler gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Sizler iPhone 12 elleri yaralıyor iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 Özellikleri

Bu senenin en çok satılan modeli iPhone 11’in halefi olan iPhone 12, aslında iPhone 12 Mini ile oldukça benzer özelliklere sahip ancak daha büyük ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.